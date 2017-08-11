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В Кузбассе началось закрытие пляжей и мест отдыха у воды

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © img.amur.info

На сегодняшний день уже закрыты четыре места отдыха и один пляж, открытыми для посещения остаются 29 пляжей и 50 мест отдыха у воды.

Как сообщает ГУ МЧС, функционировать перестал пляж в Мариинске на реке Кия. Места массового отдыха у воды закрыты в Крапивинском на Томи в районе ООО «Агролес», в Зеленогорском (Крапивинский район) «Бартеновка-2», в городе Берёзовский на реке Барзас и пруд в районе Северной промзоны Ленинска-Кузнецкого.

«Закрытие происходит из-за погодных условий и существенного уменьшения количества отдыхающих на реках и озёрах Кузбасса. Однако, работа по предупреждению происшествий на воде будет продолжена», — отметили в МЧС.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) по-прежнему будут проводить профилактические рейды и патрулирования вместе с представителями местных администраций и полиции. Специалисты мобильных групп продолжат разъяснительные беседы с населением о правилах безопасного поведения на водных объектах.

Инспекторы ГИМС напоминают, что для купания безопасны только официально открытые пляжи, прошедшие освидетельствование.

«На них предварительно проведено исследование дна водолазами, зона, разрешённая для купания, ограждена буйками. Для обеспечения безопасности отдыхающих на территории пляжа имеется спасательный пост со спасательными средствами и средствами оказания первой помощи пострадавшим. На каждом пляже в обязательном порядке организуется дежурство спасателей», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечают спасатели, купание в необорудованных местах, на «диких» пляжах, опасно и может привести к трагическим последствиям.

«Родители, особое внимание уделите своим детям! Не отпускайте их одних на водоёмы, не оставляйте без присмотра у воды! В случае возникновения нештатной ситуации незамедлительно звоните спасателям по номеру 101», — добавили в МЧС.

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На сегодняшний день уже закрыты четыре места отдыха и один пляж, открытыми для посещения остаются 29 пляжей и 50 мест отдыха у воды.

 

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