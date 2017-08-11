Штормовое предупреждение передали в Кузбассе из-за ливней с градом и ветром

По данным Гидрометцентра завтра, 12 августа, в большинстве районов области ожидаются дожди, местами сильные, местами грозы, град, усиление ветра при порывах до 18-23 метров в секунду.

Об этом сообщает Главное управление МЧС по Кузбассу.

Кроме того, в конце дня ожидается похолодание, а в ночь с 13 на 14 августа местами по области возможны заморозки до нуля — минус 3°С.

«Во время грозы, града и при усилении ветра по возможности находитесь в помещении. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», — напоминают спасатели.

Жителям советуют отключить электроприборы из сети, чтобы избежать их аварийной работы. В помещении не оставлять открытыми окна и балконные двери.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, по возможности — парковать машины в гаражах и на закрытых стоянках.

Спасатели также призывают не оставлять без внимания детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

«При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефону 101», — добавили в ГУ МЧС.