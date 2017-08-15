В Кузбассе назвали лидеров и аутсайдеров жилищного строительства

По последним данным, за январь—июль на территории Кемеровской области введено в строй почти 455,3 тыс. квадратных метров жилья.

Благодаря этому, сообщает областной департамент строительства, жилищные условия улучшат более 7,2 тыс. семей.

Лидируют по темпам строительства Анжеро-Судженск (глава Дмитрий Ажичаков, 144%), Ленинск-Кузнецкий (Вячеслав Телегин, 139%), Кемерово (Илья Середюк, 130%), Гурьевский район (Сергей Малышев, 112%), Тисульский (Вера Хисамова, 107%).

Отстают от плана Новокузнецк (Сергей Кузнецов, выполнение семимесячного плана составило лишь 13%), Краснобродский (Зоя Недогода, 18%), Яйский район (Евгений Мяленко, 19%), Берёзовский (Дмитрий Титов, 34%).