Более 33 тысяч жителей Кузбасса пожаловались на клещей

С начала сезона активности клещей в медицинские организации области с жалобами на присасывание клещей обратились 33 439 человек, из них 18,1% или 6 064 человек — дети и подростки.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в 2016 году было 27 508 пострадавших, включая 5 132 ребёнка.

«Исследовано 7 890 клещей, снятых с лиц, пострадавших от присасывания, в 472 клещах (6%) выявлено наличие вируса клещевого энцефалита. Всем пострадавшим введён иммуноглобулин», — уточнили в ведомстве.

Госпитализировано с подозрением на заболевания, передающиеся иксодовыми клещами, 884 человека. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» установлен 101 больному, «иксодовый клещевой боррелиоз» — 271 больному.

Роспотребнадзор обращает внимание жителей, что для предотвращения присасывания клещей и заболевания клещевым энцефалитом, необходимо уделять особое внимание мерам специфической профилактики.

Основным средством специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита служит вакцинация.

«Вакцинопрофилактику против клещевого энцефалита проводят круглогодично в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями», — отмечают специалисты.

Также они напоминают о мерах индивидуальной защиты: при посещении леса, кладбищ, садов, огородов следует наносить на одежду отпугивающие клещей средства, носить защитную одежду, желательно светлых тонов, не располагаться в затемнённых местах с высоким травостоем и вблизи троп, регулярно проводить само- и взаимоосмотры, проверять домашних животных после прогулок на природе.

Соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью и лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся клещами.

«При обнаружении присосавшихся клещей пострадавшим лицам следует немедленно обратиться в поликлинику, травмпункт для удаления и проведения исследования снятых клещей на наличие вируса клещевого энцефалита. Если клещ удалён самостоятельно, необходимо доставить клеща в медицинскую организацию для проведения исследования клеща и введения иммуноглобулина», — добавили в Роспотребнадзоре.