Новый светофор заработает на улице Григорьева в Кемерове

Светофорный объект сделает безопасным ещё один участок кемеровской улично-дорожной сети в Кировском районе.

Специалисты Центра организации дорожного движения планируют включить электронного регулировщика к концу этой недели.

Как сообщает пресс-служба мэрии, светофорный объект установлен на улице Григорьева у дома №39 по приоритетному проекту Минтранса «Безопасные и качественные дороги».

Сначала он будет работать в режиме «жёлтый мигающий», который позволит водителям привыкнуть к нему.

«В дальнейшем запрещающий сигнал для движения машин будет загораться после нажатия кнопки вызова пешеходом. Такой режим работы объекта позволит избежать заторов на дороге и обезопасит пешеходов», — пояснили в горадминистрации.

Такие же светофоры с кнопками вызова строятся на бульваре Строителей у домов №14 и 46.

По словам специалистов, максимальное время ожидания включения разрешающего сигнала для пешеходов составит от 30 до 40 секунд в зависимости от ширины проезжей части и интенсивности движения транспортных потоков. «Поэтому при нажатии кнопки вызова следует просто подождать», — добавили в мэрии.

Всего по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Кемерове построят пять новых светофоров.

Один из них уже запустили в работу на перекрёстке улиц Томская и 50 лет Октября. На этом опасном пересечении теперь полностью разделены потоки машин и пешеходов.