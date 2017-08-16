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Кемеровчанам напомнили об опасности покупок на стихийных рынках

Опубликовано , 92 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Волонтёры раздавали жителям города листовки, предупреждающие об опасности покупок на стихийных рынках, и призвали не покупать продукцию сомнительного качества, реализуемую с рук.

Как сообщает пресс-служба мэрии Кемерова, несанкционированная торговля с рук является прямым нарушением регионального закона «Об административных правонарушениях в Кемеровской области».

«Это негативное социальное явление несёт немалый вред жителям города», — отмечают местные власти.

Как подчёркивают в горадминистрации, в местах несанкционированной торговли процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции, возникновения проблем со здоровьем, обмана.

«Незаконная торговля портит облик города, поскольку она ведётся с использованием подручных средств – коробок, деревянных ящиков, которые, как правило, извлекаются из мусорных контейнеров, или со складных столов, часто торговля ведется прямо с земли», — отметили в мэрии.

Размещение торговцев на тротуарах мешает проходу пешеходов и проезду велосипедистов, мамам с колясками, людям с ограниченными возможностями.

В администрации также уточнили, что раздача листовок — часть городской политики по противодействию несанкционированной торговле и запланирована в Центральном, Заводском и Ленинском районах.

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http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_08/20170815_07.jpg

Волонтёры раздавали жителям города листовки, предупреждающие об опасности покупок на стихийных рынках, и призвали не покупать продукцию сомнительного качества, реализуемую с рук.

 

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