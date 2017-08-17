Кемеровский подросток спас 9-месячного младенца из горящего дома

В среду в частном доме в Рудничном районе Кемерова случился пожар, на котором погибла трёхлетняя девочка, девятимесячному мальчику повезло — его спас 13-летний родственник.

Как сообщает пресс-служба областного следственного управления СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, утром 13-летний местный житель пошел в гости к родственникам, которые проживают в частном доме. Подходя к жилищу, он заметил, что из-под крыши идёт дым, а также услышал плач ребёнка.

В окно подросток разглядел, что на кровати лежит грудной ребёнок, и, разбив стекло, вытащил мальчика из горящего дома.

«Примечательно, что в это время на улице рядом с домом сидел родственник семьи, который, как выяснилось позже, должен был присматривать за детьми. Однако на возгорание в доме он не отреагировал, а затем просто покинул место пожара», — отмечает следствие.

В это время прибыли сотрудники МЧС, которых вызвали соседи. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме тело девочки с признаками термического воздействия.

Предварительно установлено, что родители оставили детей под присмотром родственника и ушли на заработки.

«В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины. В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям родителей и родственника, присматривавшего за детьми», — подчеркнули в СУСК.

Следователи установили, что ранее данная семья уже попадала в поле зрения сотрудников полиции, отец детей привлекался к административной ответственности.

Следственное управление также инициирует вопрос о награждении подростка за спасение малыша.

В рамках расследования будет назначена пожаро-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания.