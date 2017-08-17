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На ярмарке к юбилею Дня шахтёра в Прокопьевске представили 800 вакансий

Опубликовано , 88 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

Жителям города предложили 800 вакансий на ярмарке к 70-летию Дня шахтёра, из них 600 — в угольной отрасли.

Вакансии с зарплатами от 30 до 120 тыс. рублей предложили угледобывающие предприятия Прокопьевска, Новокузнецка, Киселёвска, а также Прокопьевского, Новокузнецкого и Беловского районов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, наиболее востребованными среди профессий (специальностей) угольной сферы стали: проходчик, горнорабочий очистного забоя, электрослесарь подземный, горнорабочий подземный, машинист электровоза, взрывник, машинист экскаватора, машинист конвейера, машинист установок обогащения и брикетирования, машинист бульдозера, маркшейдер, механик, инженер.

Свыше 200 вакансий ждут соискателей на предприятиях и в организациях отраслей машиностроения, электроэнергетики, строительства, ЖКХ, образования, здравоохранения, страхования, социального обслуживания, культуры и торговли.

Наиболее востребованными также стали профессии (специальности): электрогазосварщик, машинист крана, плотник, токарь, фрезеровщик, слесарь-ремонтник, электромонтер, водитель автомобиля, инженер, экономист, продавец, воспитатель, учитель.

«Ярмарку вакансий посетили более 300 прокопчан, которые находятся в поисках работы, из них 197 состоят на учёте в центре занятости населения. Все участники мероприятия имели возможность пройти первоначальный этап отбора на представленные рабочие места. 192 соискателя (61 % всех участников) были приглашены на повторное собеседование», — отметили в пресс-службе.

Для тех, кто не смог найти для себя подходящих вариантов трудоустройства, специалисты ЦЗН представили полные банки вакансий близлежащих городов: Новокузнецка, Киселёвска, Белова, Краснобродского, а также Новокузнецкого и Беловского районов.

Следующая многопрофильная ярмарка вакансий состоится 20 сентября в «ДК им. Артема» (ул. Фрунзе, 3, начало в 10:00).

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Жителям города предложили 800 вакансий на ярмарке к 70-летию Дня шахтёра, из них 600 — в угольной отрасли.

 

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