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Холодные фронты будут влиять на погоду в Кузбассе в ближайшие дни

Опубликовано , 113 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © newsprom.ru

В пятницу и субботу погоду на территории области будет формировать Арктический циклон и холодные фронтальные разделы.

В воскресенье атмосферное давление будет расти, Азорский антициклон начнёт возвращать своё влияние на территорию Западной Сибири, сообщает Кемеровский гидрометцентр.

В пятницу днём воздух прогреется до +19,+24°С, температура ночью — плюс 7-12, днём по западным районам области начнутся дожди, возможны грозы, местами усиление северо-восточного ветра до 14 метров в секунду.

В субботу, с прохождением холодного фронта, начнётся вторжение арктического воздуха — температура понизится.

«Днём ожидается +16,+21°С, ночью +5,+10°С, в большинстве районов области пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром до 16 м/с», — уточнили синоптики.

В воскресенье похолодание продолжится: днём температура +15,+20°С, ночью +4,+9°С, в отдельных районах с небольшими дождями и грозами, ветер северо-западный умеренный, днём местами с порывами до 16 м/с, в утренние часы местами туман.

В понедельник днем ожидается плюс 16-21, ночью, при малооблачной погоде, всего 4-9 выше нуля. «Небольшие дожди сохранятся по северным районам области», — прогнозируют в гидрометцентре.

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В пятницу и субботу погоду на территории области будет формировать Арктический циклон и холодные фронтальные разделы.

 

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