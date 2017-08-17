Холодные фронты будут влиять на погоду в Кузбассе в ближайшие дни

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В пятницу и субботу погоду на территории области будет формировать Арктический циклон и холодные фронтальные разделы.
В воскресенье атмосферное давление будет расти, Азорский антициклон начнёт возвращать своё влияние на территорию Западной Сибири, сообщает Кемеровский гидрометцентр.
В пятницу днём воздух прогреется до +19,+24°С, температура ночью — плюс 7-12, днём по западным районам области начнутся дожди, возможны грозы, местами усиление северо-восточного ветра до 14 метров в секунду.
В субботу, с прохождением холодного фронта, начнётся вторжение арктического воздуха — температура понизится.
«Днём ожидается +16,+21°С, ночью +5,+10°С, в большинстве районов области пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром до 16 м/с», — уточнили синоптики.
В воскресенье похолодание продолжится: днём температура +15,+20°С, ночью +4,+9°С, в отдельных районах с небольшими дождями и грозами, ветер северо-западный умеренный, днём местами с порывами до 16 м/с, в утренние часы местами туман.
В понедельник днем ожидается плюс 16-21, ночью, при малооблачной погоде, всего 4-9 выше нуля. «Небольшие дожди сохранятся по северным районам области», — прогнозируют в гидрометцентре.
В пятницу и субботу погоду на территории области будет формировать Арктический циклон и холодные фронтальные разделы.