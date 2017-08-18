План доставки гуманитарного угля в Кузбассе выполнен на 80%

Уже 8,9 тыс. семей кузбассовцев или 80% участников областной акции получили по четыре тонны благотворительного угля.

По инициативе губернатора Амана Тулеева акция проводится 20-й год подряд и приурочена к главному празднику региона — Дню шахтёра.

Как сообщает департамент угольной промышленности, в акцию включились все 34 территории, а число муниципалитетов, которые полностью доставили уголь получателям, увеличилось до 14.

«В 2017 году участниками акции стали представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива. По традиции получателями бесплатного угля будут ветераны угольной промышленности», — напомнили в обладминистрации.

Всего в этом году поддержку получат 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. ветеранов-горняков.

Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тыс. тонн угля.