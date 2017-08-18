Газеты и интернет
Радио
13°C, пасмурно
Войти на сайт

Бизнесмены и угольщики облагородили ЗАГС Междуреченска к Дню шахтёра

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

#

Фото © kemoblast.ru

Начальник областного управления ЗАГС Надежда Гуренкова осмотрела единственный в городе дворец бракосочетания, который к Дню шахтёра привели в порядок предприниматели и угольщики.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на средства местных предпринимателей здесь капитально отремонтировали центральный вход и благоустроили территорию, а с помощью угольной компании покрасили фасад.

Особое внимание уделили ремонту крыльца, на котором молодожёны делают первые семейные фотографии.

«Также центральный вход оснастили пандусом. Кроме того, за лето строители расширили парковку, замостили подходы к зданию тротуарной плиткой, озеленили территорию», — уточнили в пресс-службе.

Ежегодно, начиная с 2001 года, один из горняцких городов Кузбасса становится столицей Дня шахтёра. Суть областной программы — в приведении в порядок города совместными усилиями.

«Это позволяет концентрировать финансовые средства областного и муниципального бюджетов, предприятий и направлять их на развитие городской среды, повышение комфортности проживания людей. Подключаются к общей работе жители и предприниматели», — напомнили в обладминистрации.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/91508.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/08/mezhd-zags-1024x683.jpg

Начальник областного управления ЗАГС Надежда Гуренкова осмотрела единственный в городе дворец бракосочетания, который к Дню шахтёра привели в порядок предприниматели и угольщики.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбасским полицейским отправили на Кавказ подарки ко Дню шахтёра

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Житель Новокузнецка задохнулся, забыв на плите кастрюлю с грибами

VSЁ42
VSЁ42

В Новокузнецке прошло авиашоу, посвященное Дню Воздушного флота России

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Две иномарки столкнулись в ДТП на проспекте Ленина в Кемерове

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове автомобиль врезался в мотоцикл

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке подожгли Volkswagen Touareg

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить