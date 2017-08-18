Бизнесмены и угольщики облагородили ЗАГС Междуреченска к Дню шахтёра

Начальник областного управления ЗАГС Надежда Гуренкова осмотрела единственный в городе дворец бракосочетания, который к Дню шахтёра привели в порядок предприниматели и угольщики.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на средства местных предпринимателей здесь капитально отремонтировали центральный вход и благоустроили территорию, а с помощью угольной компании покрасили фасад.

Особое внимание уделили ремонту крыльца, на котором молодожёны делают первые семейные фотографии.

«Также центральный вход оснастили пандусом. Кроме того, за лето строители расширили парковку, замостили подходы к зданию тротуарной плиткой, озеленили территорию», — уточнили в пресс-службе.

Ежегодно, начиная с 2001 года, один из горняцких городов Кузбасса становится столицей Дня шахтёра. Суть областной программы — в приведении в порядок города совместными усилиями.

«Это позволяет концентрировать финансовые средства областного и муниципального бюджетов, предприятий и направлять их на развитие городской среды, повышение комфортности проживания людей. Подключаются к общей работе жители и предприниматели», — напомнили в обладминистрации.