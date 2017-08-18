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Итоги первого конкурса для СМИ «Чёрное золото России» подвели в Кемерове

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Победители журналистского конкурса «Чёрное золото России-2017» получили сегодня награды на губернаторском приёме.

Конкурс организован в рамках I всероссийского открытого медиафорума «Чёрное золото России-2017», который открылся в Кемерове 16 августа, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участниками медиафорума, посвящённого 70-летию Дня шахтёра, стали представители телевидения, радио, интернет-СМИ, печатных изданий из угледобывающих регионов России, эксперты ведущих федеральных теле и радиокомпаний.

Организатором конкурса среди представителей средств массовой информации «Чёрное золото России» выступили администрация Кемеровской области, Всероссийская государственная телерадиокомпания (в лице ГТРК «Кузбасс») при поддержке Министерства энергетики России.

На конкурс поступило около 200 материалов от 55 средств массовой информации.

В нём приняли участие представители Кемеровской, Сахалинской, Ростовской областей, Красноярского и Приморского края, а также от республик Бурятия, Хакасия, Коми, Тыва и Якутия.

Церемония награждения прошла в белом зале администрации Кемеровской области. И. о. губернатора Владимир Чернов вручил победителям статуэтки, дипломы и денежные призы.

Конкурс проходил в два этапа: федеральный и региональный, также учреждены спецпризы. Полный список победителей опубликован на сайте администрации Кемеровской области.

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Победители журналистского конкурса «Чёрное золото России-2017» получили сегодня награды на губернаторском приёме.

 

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