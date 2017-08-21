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Кемеровская ГИБДД напомнит правила юным велосипедистам

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © vsluh.ru

С 21 по 28 августа в Кемерове пройдёт профилактическое мероприятие «Юный велосипедист».

Мероприятие состоится в рамках оперативно-профилактической операции «Внимание – дети!», которое проходит на территории всего Кузбасса с 15 августа по 10 сентября.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в городской ГИБДД, его главная цель – предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием юных водителей велосипедов.

Только в этом сезоне в ДТП попали пять юных кемеровчан, управлявших велосипедами. Во всех случаях они получили травмы в результате собственной неосторожности на дороге.

«Участниками четырёх ДТП стали дети, которые, не достигнув 14-летнего возраста, передвигались по дорогам общего пользования. Ещё одно дорожно-транспортное происшествие произошло с 14-летним подростком, который пересекал пешеходный переход на своём двухколесном друге», — уточнили в ведомстве.

Как отмечают в ГИБДД, риск подобных происшествий сохраняется, ведь в любой погожий день юные велосипедисты спешат на улицу покататься. Чтобы такие прогулки сопровождались исключительно положительными эмоциями, автоинспекторы проведут в парках и скверах, где чаще всего катаются на велосипедах дети и подростки, разъяснительные беседы.

«Они напомнят юным любителям двухколёсного транспорта главные правила поведения на дороге: то, что до 14 лет выезжать на дорогу нельзя, обязательно спешиваться при пересечении пешеходных переходов, а в качестве дополнительных мер безопасности использовать защитную экипировку», — отметили в дорожной полиции.

Также совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми уполномоченными полиции инспекторы ГИБДД проведут профилактические рейды по выявлению юных нарушителей требований правил.

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С 21 по 28 августа в Кемерове пройдёт профилактическое мероприятие «Юный велосипедист».

 

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