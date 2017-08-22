Более тысячи семей в один день стали новосёлами в Кузбассе

Новый рекорд по новосельям установили в Кузбассе перед Днём шахтёра: в один день в двух горняцких городах заселили восемь многоквартирных домов. квартиры получили 1 050 семей.

Пять шести-десятиэтажных новостроек на 474 квартиры сдали в Ленинске-Кузнецком, ещё три девятиэтажных дома на 576 квартир — в Анжеро-Судженске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Впервые в регионе новосёлы пообщались между собой и получили поздравления посредством телемоста, организованного между двумя городами.

В Ленинске-Кузнецком обладателей нового жилья приветствовали и. о. губернатора Владимир Чернов вместе с и. о. замгубернатора Александром Шнитко, в Анжеро-Судженске – начальник главного управления архитектуры и градостроительства области Николай Марков.

Открывая телемост, Владимир Чернов напомнил, что массовое новоселье становится в Кузбассе традицией. Впервые оно состоялось по инициативе губернатора Амана Тулеева в октябре 2016 года, когда одновременно 970 семей въехали в новые дома в Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске и Кемерове.

В этот раз ключи от квартир получили на 80 семей больше, чем во время октябрьского рекордного заселения.

«В Ленинске-Кузнецком новосёлами стали, в основном, переселенцы из аварийного жилья — 410 из 439 семей. Ещё 20 семей — дети-сироты. Также ключи получили девять молодых семей и семей бюджетников, которые приобрели квартиры с помощью льготных субсидий, социальных выплат и областных займов под 0%, 3%, 5% годовых», — уточнили в обладминистрации.

С вводом этих пяти новостроек в Ленинске-Кузнецком полностью завершилась застройка квартала «Апельсин». Дома возведены с учётом требований по экологичности, энергоэффективности и развитию доступной среды. Квартиры просторные, с удобной планировкой, отделкой «под ключ».

Дворы заасфальтированы, разбиты клумбы, высажены рябины и берёзы, оборудованы детские площадки с качелями, песочницами, спортивными мини-комплексами. В шаговой доступности школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовый дворец, торговые центры.

В Восточном, самом молодом и динамично развивающемся районе Анжеро-Судженска, новосёлами также стали, по большей части, переселенцы из аварийного жилья и с подработанных шахтами территорий — их 512 семей. Ещё 28 — дети-сироты, восемь — льготники, включая жителей с ограниченными возможностями здоровья, две семьи – получатели льготных займов. Как и в Ленинске-Кузнецком, переселенцы и сироты получили жилье бесплатно.

Строители выполнили в квартирах полную отделку, благоустроили придомовые территории: заасфальтировали проезды, установили детские площадки, скамейки, посадили деревья. Также построены внутриквартальные дороги.

В Восточном районе возводится детсад на 150 мест, разрабатывается проект школы на 825 мест.

В целом на строительство восьми домов и благоустройство территории в Ленинске-Кузнецком и в Анжеро-Судженске направили более 1,4 млрд рублей из федерального, областного, муниципального бюджетов.

Как подчеркнул и. о. губернатора, программы расселения аварийного фонда и подработанных территорий, масштабное жилищное строительство в Кузбассе с параллельным развитием инженерной инфраструктуры и все городской среды способствуют тому, чтобы людям жилось удобно, спокойно и комфортно. И важнейшая задача — самим жителям подключиться к поддержанию порядка в своих домах и дворах.

«В народе говорят, что всякий дом хозяином держится, — сказал Владимир Чернов, поздравляя жителей с новосельем и Днем шахтёра, — и сегодня вы не просто получаете новые квартиры, ваш дом обретает своих хозяев».

Ежегодно, с 2007 года, в Кузбассе вводится в эксплуатацию более 1 млн «квадратов» жилья. Каждый год почти 21 тысяча кузбасских семей справляет новоселье.

Программа полного расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, завершится в Кузбассе 1 сентября 2017 года. С 2008 года, начала действия программы, в области снесли 2 916 бараков, переселили в благоустроенные квартиры 15 376 семей. В том числе за 2016 — первую половину 2017 года снесли более 700 бараков, переселили 2,9 тыс. семей.

Кроме того, за последние пять лет в регионе получили жильё 4 208 детей-сирот, из них в прошлом году — более тысячи человек. В 2017 году планируется заселить 673 человек.