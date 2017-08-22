Кузбасские аграрии убрали уже 11,5% посевных площадей вопреки погоде

Хозяйства области продолжают активно обмолачивать озимые и яровые зерновые культуры, на сегодняшний день аграрии обмолотили зерновые с 11,5% площадей.

По оперативным данным, среди лидеров уборочной — Новокузнецкий район — 20,2% от плана обмолоченных площадей, Прокопьевский — 19,4% и Крапивинский район — 18,4%.

Урожайность более 28 ц/га показывают хозяйства Гурьевского и Прокопьевского районов. В Кемеровском, Крапивинском и Чебулинском районах урожайность превышает отметку 25 ц/га.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, такого уровня удалось достичь благодаря качественной организации технологического процесса: сев и уборка урожая в оптимальные агротехнические сроки, использование прогрессивных сортов сельскохозяйственных культур и качественного семенного материала.

Большую роль сыграло и эффективное применение комплексных удобрений, в том числе азотных удобрений кузбасского производства.

«Переизбыток влаги в некоторых территориях затягивает уборку, но, несмотря на неустойчивую погоду, мы идём хорошими темпами», — прокомментировал начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Дмитрий Иноземцев.

По его словам, сушильные комплексы загружены на 100%, всего по области таких комплексов более 300.