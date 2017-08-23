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Переселенцы из бараков и дети-сироты стали новосёлами в Гурьевском районе

Опубликовано , 51 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Заселение двух многоквартирных домов прошло в Гурьевске и Салаире. Квартиры получили 84 семьи, в их числе 47 переселенцев из аварийного жилья и 20 детей-сирот.

Также в новое жильё переехали три ветерана боевых действий, две молодые и одна многодетная семьи, а также семьи, купившие жилье в свободной продаже, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В том числе 60 семей новосёлов получили ключи от квартир новостройки в Гурьевске, 24 — в Салаире.

«Теперь у вас есть своя квартира, а значит, есть уверенность за своё будущее, семью, детей. Это особенно важно для тех, кто долгое время жил в стесненных обстоятельствах, без комфорта и удобств", — сказал глава Гурьевского района Сергей Малышев.

По его словам, строители постарались сделать всё, чтобы людям жилось комфортно и надёжно. «Берегите свой новый дом, чтобы он служил вам ещё много лет», — отметил глава района.

На строительство двух домов направлено 118 млн рублей из областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников, в частности, 79 млн — на возведение дома в Гурьевске.

В квартирах выполнена полная отделка. Территория благоустроена. Оба дома удачно расположены, рядом вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, больница, торговый центр.

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Заселение двух многоквартирных домов прошло в Гурьевске и Салаире. Квартиры получили 84 семьи, в их числе 47 переселенцев из аварийного жилья и 20 детей-сирот.

 

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