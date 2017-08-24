Новый пятиэтажный дом заселили в Прокопьевске к Дню шахтёра

В сданной в эксплуатацию новостройке на Тыргане 25 квартир. Пятиэтажка представляет собой монолитное строение, облицованное разноцветным сайдингом.

Дом построен по современным технологиям ООО «ПСМУ-Дом», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В квартирах пластиковые окна, металлические двери, а также установлены современная сантехника, электросчётчики, счётчики горячей и холодной воды, электропечи», — уточняют власти.

Для удобства новосёлов у входа в подъезд и на лестничных площадках установлены пандусы. «И это очень важно, так как 20 семей являются молодыми семьями. А для молодых родителей с маленькими детьми пандусы – важный элемент благоустройства», — отметили в обладминистрации.

Двадцать семей-новосёлов заключили свой брак в 2015 году в День шахтёра, когда город Прокопьевск во второй раз был столицей областного праздника.

В качестве одного из подарков молодожёны получили от губернатора Амана Тулеева сертификаты на оформление беспроцентного жилищного займа сроком на 20 лет, а сегодня им вручили ключи от своих новых благоустроенных квартир.