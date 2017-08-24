«Город эльфов» появился в Междуреченске накануне Дня шахтёра

Спортивно-игровой комплекс стал первой большой детской площадкой, созданной не во дворах, а на общественном пространстве в Западном районе.

Городок расположен на бывшем пустыре рядом с жилыми домами по улице Вокзальная и путепроводной развязкой 42 квартала.

Работники ЖКХ очистили пустырь от поросли и мусора, затем разровняли площадку и смонтировали оборудование. В очистке территории от мусора участвовали жители, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Городок огорожен для безопасности детей и разделён на три зоны: спортивную для активного отдыха велосипедистов, скейтеров, воркаутеров, игровую с горкой и качелями для младшего возраста и интеллектуально-развлекательную с уличными шахматами.

«Спортплощадку оснастили резиновым покрытием. Рядом оборудовали стойку для велосипедов. Ярко покрашенные качели, тренажёры, скейтерные горки смонтировали по всем требованиям безопасности. Игровое оборудование сделали доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья. Разбили газоны, установили ярусные цветники», — рассказали в пресс-службе.

По данным областного департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в столице Дня шахтёра подрядчики уже отремонтировали по областной программе 55 фасадов, 25 кровель, 49 дворов.

Управляющие компании привели в надлежащий вид балконы и подъездные козырьки, в отдельных дворах покрасили цоколи жилых зданий, благоустроили контейнерные площадки.

Все работы проходили под личным контролем Амана Тулеева, обладминистрации, департамента, Госжилинспекции Кузбасса и муниципалитета.