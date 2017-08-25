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Областные торжества в честь 70-летия Дня шахтёра проходят в Междуреченске

Опубликовано , 43 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © МедиаКузбасс

Главный трудовой праздника Кузбасса, который по праву называют «угольным сердцем России», отмечают сегодня в Междуреченске.

Для горняцкого региона это поистине всенародный праздник, объединяющий города, семьи, целые поколения.

Он наполняет сердца гордостью за героический труд, мужество и стойкость шахтёров, отмечает пресс-служба областной администрации.

«Особенность этого великого праздника в том, что он всегда с горчинкой, со слезами на глазах, как День Победы. Потому что в этот день говорят не только об успехах угольщиков, но и вспоминают, какой ценой достается людям тепло и свет, сколькими жизнями за это заплачено, вспоминают, что в каждой зажжённой лампочке есть капля крови шахтёра», — отмечают власти.

Сегодняшние торжественные мероприятия по традиции начались с возложения цветов к монументу «Шахтёрская слава».

Цветы возложили руководители областной администрации, города, главы шахтёрских городов, руководители угольных компаний, лидеры профсоюзов, священнослужители, ветераны, горожане.

В эти минуты в ДК «Распадский» завершается торжественный приём с участием угольщиков, ветеранов отрасли, глав территорий и представителей ведомств.

На площади Весенней состоялся Парад молодожёнов, а до этого 45 молодых междуреченских пар, вступивших в брак накануне Дня шахтёра, станцевали свадебный вальс.

Новобрачные станцевали свой первый свадебный танец под песню из репертуара Николая Баскова «Я подарю тебе любовь», а многочисленная аудитория крикнула им «горько».

«Чествование молодых пар, вступающих в брак в главный кузбасский праздник, стало доброй традицией. 25-26 августа новобрачными станут 614 пар. Церемонии бракосочетания под девизом «День шахтёра в Кузбассе!» пройдут в шахтёрских городах: Междуреченске (79 пар), Кемерове (50 пар), Новокузнецке (41 пара), Прокопьевске (30 пар), Белове (32 пары)», — уточнили в обладминистрации.

Также в эти дни поздравления прозвучат в адрес 23 кузбасских семей, отмечающих юбилеи супружеской жизни.

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Главный трудовой праздника Кузбасса, который по праву называют «угольным сердцем России», отмечают сегодня в Междуреченске.

 

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