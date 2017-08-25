Столицей Дня шахтёра-2018 в Кузбассе станет Таштагольский район

Кемеровская область в следующем году будет отмечать главный для жителей горняцкого региона праздник в Таштагольском районе.

Об этом стало известно во время торжественного приёма в честь 70-летия Дня шахтёра, который проходит сегодня в Междуреченске.

По инициативе губернатора Амана Тулеева, с 2001 года один из горняцких городов Кузбасса становится столицей Дня шахтёра. Суть областной программы — в приведении в порядок города совместными усилиями.

Как отмечают областные власти, это позволяет концентрировать финансы областного и муниципального бюджетов, предприятий и предпринимателей, которые идут на развитие городской среды, повышение комфортности проживания людей.

В 2017 году столицей Дня шахтёра стал Междуреченск.

«Мы успели сделать огромную работу, к празднику подготовили (построили и отремонтировали) более 200 объектов, 140 из них — социальных. Низкий поклон угольщикам. В каждом объекте есть доля местного, областного бюджетов и спонсоров — угольных компаний региона. Впереди — огромный праздник в Таштагольском районе. Думаю, Владимир Николаевич не подведёт», — сказал глава Междуреченска Сергей Кислицин.

Мэр нынешней столицы областных торжеств Сергей Кислицин передал символ празднования Дня шахтёра — переходящий Кубок — главе Таштагольского района Владимиру Макуте.

«Огромная честь для Таштагольского района — получить право отмечать областной День шахтёра. Одновременно и большая ответственность встречать (гостей) на горношорской земле. Уверен, что мы не подведём вас, горняки Казского рудника и Таштагола примут участие и внесут свой вклад, и встретимся в 2018 году в Таштагольском районе», — сказал Макута.