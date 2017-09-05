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Горноспасатели со всего мира собрались в Новокузнецке

Опубликовано , 87 просмотров
КП Кемерово

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Фото © imrb2017.ru

В Новокузнецк прибыли участники VIII Международной горноспасательной конференции IMRB-2017. Такое масштабное мероприятие пройдет в России впервые.

Более 200 экспертов горноспасательного дела из 22 стран мира (Австралии, Канады, ЮАР, Китая, Великобритании, Германии, Вьетнама, Польши, Румынии, Новой Зеландии, Словакии, Чехии, Армении и др.) встретятся на площадках Москвы, Новокузнецка и Санкт-Петербурга.

Основной целью конференции станет обсуждение актуальных вопросов горноспасательного обслуживания и методов подготовки горноспасателей и шахтеров.

Участников конференции ждет насыщенная программа, в которой органично сочетаются мероприятия научного, практического и ознакомительного характера.

НА СТРАЖЕ ТРУДА ШАХТЕРОВ

Открывая мероприятие, глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что профессию шахтера принято считать одной из самых опасных гражданских профессий. Работа в шахте — это ежедневная проверка на прочность, пройти которую способны немногие.

— Одним из приоритетных для МЧС России направлений является обеспечение безопасной работы шахтеров. На страже их труда всегда стоят горноспасатели, бесстрашие и отвага которых заслуживают самого высокого уважения и почета. Военизированные горноспасательные подразделения находят в постоянной высокой готовности к оперативному реагированию, — подчеркнул министр.

Владимир Пучков также уточнил, что в рамках каждой отдельной страны возможно развитие, основанное на предотвращении и ликвидации аварий, возникающих только на ее территории. Других источников опыта, ценой которому зачастую становятся жизни и здоровье людей, внутри страны немного.

Научные исследования дают свои плоды, но, как правило, средством их инициации служат неблагоприятные последствия страшных катастроф.

— Именно поэтому для горноспасательных служб разных стран жизненно важно объединяться для обмена информацией, опытом, технологиями. Мы ожидаем, что предстоящая конференция поможет нам и нашим коллегам привлечь внимание к проблемам в обеспечении безопасности производства при добыче полезных ископаемых и позволит участникам обрести новые знания, представить свои достижения, обменяться опытом и установить деловые контакты, что в будущем положительно скажется на безопасности шахт по всему миру, — обратился министр к участникам конференции.

ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ

В мае 2010 года руководство деятельностью горноспасательных частей было возложено на МЧС России. До этого времени горноспасательное обслуживание объектов ведения горных работ обеспечивали отраслевые военизированные горноспасательные службы. В настоящее время большинство оперативных горноспасательных подразделений страны находятся в ведении МЧС России.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Подразделения ВГСЧ территориально расположены в 32 субъектах Российской Федерации и состоят из 18 военизированных горноспасательных отрядов, численность которых около 4000 человек. За последние 5 лет горноспасателями оказана помощь 1812 шахтерам и успешно ликвидировано 142 аварии.

СПРАВКА

Международная горноспасательная организация IMRB создана для обмена информацией о принципах деятельности горноспасательных служб и ведения спасательных работ, методах подготовки горноспасателей и горноспасательном оснащении. Она была организована в мае 2001 года представителями горноспасательных служб девяти стран: Чехии, Словакии, Польши, Румынии, Франции, Великобритании, Австралии, ЮАР, США, а первая конференция прошла в октябре 2003 году в ЮАР, в Йоханнесбурге.

ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ОТРЯДОВ

Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд — один из наиболее крупных по своей численности из числа аналогичных подразделений, работающих на территории субъекта. Сегодня в его составе более 450 человек, а это 5 взводов в городах Новокузнецк, Междуреченск, Калтан.

В настоящее время на территории Кузбасса действуют более 120 угольных шахт и разрезов. Профессия горноспасателя — одна из самых опасных.

К сожалению, это подтверждают трагические случаи гибели сотрудников при проведении поисково-спасательных операций под землей.

Личный состав филиала «Новокузнецкий ВГСО» свято чтит память коллег. На территории оперативного взвода установлен монумент всем горноспасателям, погибшим при выполнении своего служебного долга.

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В Новокузнецк прибыли участники VIII Международной горноспасательной конференции IMRB-2017. Такое масштабное мероприятие пройдет в России впервые.

 

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