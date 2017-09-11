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Кузбасский Роспотребнадзор разработал памятку для туристов

Опубликовано , 97 просмотров
Автор текста Артур Хлопотин, КП в Кузбассе

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Фото © storge.pic2.me

Ведомство выпустило подробную инструкцию для туристов, которые планируют покупать путёвки для отдыха в туристических агентствах.

Специалисты советуют внимательно ознакомиться с условиями договора. При этом его копию стоит взять с собой в поездку.

При получении документов (в том числе туристского ваучера, авиа- или железнодорожных билетов) следует проверить их содержание, правильность указанных в документах данных туриста.

За день до начала путешествия рекомендуется уточнять у сотрудников турфирмы полётные данные и аэропорт вылета, вокзал и время отправления поезда, иные существенные данные, сообщает Роспотребнадзор по Кемеровской области.

Кроме того, на сайте подробно описано, на что турист имеет право, если рейс задержали или отменили.

А если туроператор не в полном объёме выполнила условия договора, то клиент имеет право в течение 20 дней после окончания срока действия договора предъявить претензию.

С подробной инструкцией можно ознакомиться сайте областного Роспотребнадзора.

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https://storge.pic2.me/cm/2560x1920/602/5286e299e11a5.jpg

Ведомство выпустило подробную инструкцию для туристов, которые планируют покупать путёвки для отдыха в туристических агентствах.

 

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