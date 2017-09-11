Кузбасский Роспотребнадзор разработал памятку для туристов

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Ведомство выпустило подробную инструкцию для туристов, которые планируют покупать путёвки для отдыха в туристических агентствах.
Специалисты советуют внимательно ознакомиться с условиями договора. При этом его копию стоит взять с собой в поездку.
При получении документов (в том числе туристского ваучера, авиа- или железнодорожных билетов) следует проверить их содержание, правильность указанных в документах данных туриста.
За день до начала путешествия рекомендуется уточнять у сотрудников турфирмы полётные данные и аэропорт вылета, вокзал и время отправления поезда, иные существенные данные, сообщает Роспотребнадзор по Кемеровской области.
Кроме того, на сайте подробно описано, на что турист имеет право, если рейс задержали или отменили.
А если туроператор не в полном объёме выполнила условия договора, то клиент имеет право в течение 20 дней после окончания срока действия договора предъявить претензию.
С подробной инструкцией можно ознакомиться сайте областного Роспотребнадзора.
Ведомство выпустило подробную инструкцию для туристов, которые планируют покупать путёвки для отдыха в туристических агентствах.