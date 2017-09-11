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План доставки гуманитарного угля в Кузбассе выполнен на 93%

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © regnum.ru

Уже 10,3 тыс. семей кузбассовцев или 93% участников областной акции получили по четыре тонны благотворительного угля.

По инициативе губернатора Амана Тулеева акция проводится 20-й год подряд и приурочена к главному празднику региона — Дню шахтёра.

Как сообщает департамент угольной промышленности, 30 территорий закончили доставку благотворительного угля. Отгрузка ещё ведётся в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Тисульском районе.

В 2017 году участниками акции стали представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива.

По традиции бесплатный уголь получают и ветераны угольной промышленности.

«Всего в этом году поддержку получат 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. ветеранов-горняков. Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тыс. тонн угля», — уточнили в пресс-службе обладминистрации.

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https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2017/04/11/regnum_picture_1491859856247294_big.jpg

Уже 10,3 тыс. семей кузбассовцев или 93% участников областной акции получили по четыре тонны благотворительного угля.

 

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