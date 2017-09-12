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«Горячие линии» по вопросам теплоснабжения заработали в Кузбассе

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © img2.stavropolye.tv

Перед стартом очередного отопительного сезона в регионе заработали специальные «горячие линии», прежде всего, это круглосуточный телефон информационно-диспетчерского центра ЖКХ Кузбасса.

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, ИДЦ принимает заявки по фактам невключения теплоснабжения в жилом фонде и на социально значимых объектах по телефону 8 (384-2) 31-30-57.

На сайте департамента размещены также телефоны диспетчерских служб муниципальных образований, куда можно обратиться с подобными вопросами.

Кроме того, инспекторы Госжилинспекции области приготовились принимать по будням обращения от жителей многоквартирных домов по вопросам температуры в квартирах после включения отопления по телефону 8 (384-2) 36-93-32.

«Все обращения, поступившие на «горячие линии», будут фиксироваться и передаваться в управляющие компании или специализированные организации для оперативного устранения внештатных ситуаций, если такие будут возникать», — пояснили в обладминистрации.

Каждое обращение диспетчеры ИДЦ, муниципалитетов и инспекторы ГЖИ будут держать на контроле.

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Перед стартом очередного отопительного сезона в регионе заработали специальные «горячие линии», прежде всего, это круглосуточный телефон информационно-диспетчерского центра ЖКХ Кузбасса.

 

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