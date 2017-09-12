«Горячие линии» по вопросам теплоснабжения заработали в Кузбассе

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Перед стартом очередного отопительного сезона в регионе заработали специальные «горячие линии», прежде всего, это круглосуточный телефон информационно-диспетчерского центра ЖКХ Кузбасса.
Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, ИДЦ принимает заявки по фактам невключения теплоснабжения в жилом фонде и на социально значимых объектах по телефону 8 (384-2) 31-30-57.
На сайте департамента размещены также телефоны диспетчерских служб муниципальных образований, куда можно обратиться с подобными вопросами.
Кроме того, инспекторы Госжилинспекции области приготовились принимать по будням обращения от жителей многоквартирных домов по вопросам температуры в квартирах после включения отопления по телефону 8 (384-2) 36-93-32.
«Все обращения, поступившие на «горячие линии», будут фиксироваться и передаваться в управляющие компании или специализированные организации для оперативного устранения внештатных ситуаций, если такие будут возникать», — пояснили в обладминистрации.
Каждое обращение диспетчеры ИДЦ, муниципалитетов и инспекторы ГЖИ будут держать на контроле.
Перед стартом очередного отопительного сезона в регионе заработали специальные «горячие линии», прежде всего, это круглосуточный телефон информационно-диспетчерского центра ЖКХ Кузбасса.