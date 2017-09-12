Кузбасс завершил первый этап расселения аварийных бараков

Программа расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 2012 года, выполнена в Кузбассе в намеченный срок.

«Кемеровская область в числе регионов, где власти ответственно подошли к выполнению задачи, поставленной президентом и завершили расселение аварийного жилья в срок.

При том без дополнительного финансирования со стороны федерации", — сказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

«Значительная часть нового жилого фонда, в том числе дома, где в конце августа прошло, пожалуй, самое масштабное в стране заселение, имеют благоустроенную территорию и доступную инфраструктуру. Теперь важно внимательно отнестись к обращениям жильцов по качеству домов и, если нужно, в кратчайшие сроки устранить недочёты, которые могут появляться у новостроек», — отметил он.

Региональная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013—2017 годы выполнена в Кузбассе в намеченный срок — 1 сентября этого года.

Все дома, строящиеся по программе введены в эксплуатацию, семьи получили новое жильё.

«Кузбасс готов к выполнению новой задачи, обозначенной президентом Владимиром Путиным, правительством РФ и губернатором Аманом Тулеевым — продолжить расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года», — подчеркнул и. о. замгубернатора Александр Шнитко.

Программы расселения аварийного фонда и подработанных шахтами территорий, масштабное жилищное строительство в Кузбассе с параллельным развитием инженерной инфраструктуры и всей городской среды призваны повысить уровень комфортности проживания кузбассовцев.

Ежегодно, с 2007 года, в Кемеровской области сдают более миллиона квадратных метров жилья.

Каждый год новоселье справляет почти 21 тыс. кузбасских семей.