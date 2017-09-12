Кузбасс завершил первый этап расселения аварийных бараков

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Программа расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 2012 года, выполнена в Кузбассе в намеченный срок.
«Кемеровская область в числе регионов, где власти ответственно подошли к выполнению задачи, поставленной президентом и завершили расселение аварийного жилья в срок.
При том без дополнительного финансирования со стороны федерации", — сказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
«Значительная часть нового жилого фонда, в том числе дома, где в конце августа прошло, пожалуй, самое масштабное в стране заселение, имеют благоустроенную территорию и доступную инфраструктуру. Теперь важно внимательно отнестись к обращениям жильцов по качеству домов и, если нужно, в кратчайшие сроки устранить недочёты, которые могут появляться у новостроек», — отметил он.
Региональная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013—2017 годы выполнена в Кузбассе в намеченный срок — 1 сентября этого года.
Все дома, строящиеся по программе введены в эксплуатацию, семьи получили новое жильё.
«Кузбасс готов к выполнению новой задачи, обозначенной президентом Владимиром Путиным, правительством РФ и губернатором Аманом Тулеевым — продолжить расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года», — подчеркнул и. о. замгубернатора Александр Шнитко.
Программы расселения аварийного фонда и подработанных шахтами территорий, масштабное жилищное строительство в Кузбассе с параллельным развитием инженерной инфраструктуры и всей городской среды призваны повысить уровень комфортности проживания кузбассовцев.
Ежегодно, с 2007 года, в Кемеровской области сдают более миллиона квадратных метров жилья.
Каждый год новоселье справляет почти 21 тыс. кузбасских семей.
Программа расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 2012 года, выполнена в Кузбассе в намеченный срок.