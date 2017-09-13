Волна эвакуаций из-за звонков о бомбах докатилась до Кемерова

В Кемерове сегодня массово эвакуировали школы, административные здания и ТЦ из-за нескольких анонимных сообщений о «минировании».

Об этом очевидцы стали писать в социальных сетях, сопровождая посты фотографиями и видеозаписями эвакуации.

По словам кемеровчан, в городе эвакуировали вокзал, ТРК «Гринвич», несколько школ, магазин «Вселенная» на улице Марковцева, поликлинику №5.

«В школе №94 эвакуировали всех учеников и сотрудников учреждения. По предварительным данным, поступил анонимный звонок с сообщением о минировании школы. Сейчас учеников временно разместили в соседнем детском учреждении. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщил «Газете Кемерова» осведомлённый источник.

По данным источника «Правоохранительного портала Кузбасса», это не предел: звонки продолжают поступать. Все «заминированные» места проверяют кинологи с собаками.

Пока что ни одного взрывного устройства обнаружено не было.

Серия анонимных телефонных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах. Федеральные СМИ пишут, что только во вторник звонки с угрозами затронули 45 тысяч человек в 22 городах России. Людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.

На данный момент официальной информации о произошедшем нет. По одной из версий, это могут быть учения, которые на этой неделе проходят в разных регионах страны.

Так, 12 сентября спецслужбы проводили эвакуацию и проверяли наличие взрывчатки в 78 пермских школах. Аналогичным образом проводятся учения в Омске, Новосибирске, Челябинске и других крупных городах.