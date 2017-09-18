Тепло в кузбасских многоэтажках появилось на наделю раньше

Всего в Кемеровской области более 20,6 тыс. жилых домов с центральным отоплением, которое коммунальщики запустили на неделю раньше планируемого срока.

К вечеру 17 сентября тепло было подано во все дома, а днём ранее — во все 2 065 детских садов, школ, больниц.

На производство теплоэнергии и горячей воды работают все 979 коммунальных котельных и объекты большой энергетики, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Запуск тепла начался и прошёл в этом году на неделю раньше традиционного срока, — отметил заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов. — Тепло подано по всем сетям, теперь жилищникам необходимо в кратчайшие сроки устранить все завоздушивания стоков, утечки и другие неисправности».

В случае неисправности жильцам нужно звонить в аварийную службу управляющей компании.

Если управляющая компания оперативно не решила вопрос с отсутствием горячей, холодной воды или электричества, надо обратиться в муниципальную единую дежурно-диспетчерскую службу.