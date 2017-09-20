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Пострадавших от действий турфирмы «Эдип» призывают обращаться в полицию

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Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © c.sibdepo.ru

Кемеровчане начали жаловаться на туристического агента «Эдип» в областное управление Роспотребнадзора.

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что компания, которая ранее располагалась на Ленина 33/2, в офисе 307, не выполняет договорные обязательства перед потребителями по организации турпоездок и не возвращает деньги клиентам.

«Действия недобросовестного турагента могут носить мошеннический характер. В связи с чем настоятельно рекомендуем обращаться в управление МВД России по городу Кемерово с заявлениями о возбуждении уголовного производства в отношении недобросовестного турагента», – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Анжеро-Судженске к правоохранителям обратились 25 пострадавших, которые оказались клиентами «Эдипа». Предварительно, сумма причинённого ущерба составила около 1,8 млн рублей.

Также в 2017 году аналогичные случаи произошли с турфирмами в Кемерове и Прокопьевске.

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Кемеровчане начали жаловаться на туристического агента «Эдип» в областное управление Роспотребнадзора.

 

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