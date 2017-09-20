Пострадавших от действий турфирмы «Эдип» призывают обращаться в полицию

Последние новости:
В Кузбассе появилась новая медаль к 75-летнему юбилею области
Дефицитные марки угля начали добывать на шахте «Распадская-Коксовая»
Более 40 должников поймали среди пассажиров на вокзале и в аэропорту Кемерова
Жители смогут оценить благоустройство дворов по специальной памятке
Спецкласс Росгвардии для школьников открылся в Кузбассе
Кемеровчане начали жаловаться на туристического агента «Эдип» в областное управление Роспотребнадзора.
В пресс-службе регионального ведомства отметили, что компания, которая ранее располагалась на Ленина 33/2, в офисе 307, не выполняет договорные обязательства перед потребителями по организации турпоездок и не возвращает деньги клиентам.
«Действия недобросовестного турагента могут носить мошеннический характер. В связи с чем настоятельно рекомендуем обращаться в управление МВД России по городу Кемерово с заявлениями о возбуждении уголовного производства в отношении недобросовестного турагента», – добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Анжеро-Судженске к правоохранителям обратились 25 пострадавших, которые оказались клиентами «Эдипа». Предварительно, сумма причинённого ущерба составила около 1,8 млн рублей.
Также в 2017 году аналогичные случаи произошли с турфирмами в Кемерове и Прокопьевске.
Кемеровчане начали жаловаться на туристического агента «Эдип» в областное управление Роспотребнадзора.