Пострадавших от действий турфирмы «Эдип» призывают обращаться в полицию

Кемеровчане начали жаловаться на туристического агента «Эдип» в областное управление Роспотребнадзора.

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что компания, которая ранее располагалась на Ленина 33/2, в офисе 307, не выполняет договорные обязательства перед потребителями по организации турпоездок и не возвращает деньги клиентам.

«Действия недобросовестного турагента могут носить мошеннический характер. В связи с чем настоятельно рекомендуем обращаться в управление МВД России по городу Кемерово с заявлениями о возбуждении уголовного производства в отношении недобросовестного турагента», – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Анжеро-Судженске к правоохранителям обратились 25 пострадавших, которые оказались клиентами «Эдипа». Предварительно, сумма причинённого ущерба составила около 1,8 млн рублей.

Также в 2017 году аналогичные случаи произошли с турфирмами в Кемерове и Прокопьевске.