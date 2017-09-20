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В Кузбассе появилась новая медаль к 75-летнему юбилею области

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © user.avoka.do

Совет народных депутатов учредил новую региональную награду — юбилейную медаль «75 лет Кемеровской области».

Соответствующие изменения внесены в закон «О наградах» по инициативе губернатора в связи с исполняющимся в 2018 году 75-летием образования области, сообщает сегодня пресс-служба облсовета.

Юбилейная медаль представляет собой медальон в форме многолучевой звезды, изготовленный из недрагоценного металла, диаметром 51 мм.

Пять основных лучей звезды покрыты гальваническим золотом и прозрачной ювелирной эмалью зеленого цвета.

«В центре медали – накладка в форме круга диаметром 27 мм. По периметру накладки размещен выпуклый декоративный венок из лавровых веток, покрытый гальваническим золотом. В верхней части накладки расположен контур Кемеровской области с надписью «75 лет». Изображение Кемеровской области в границах контура покрыто гальваническим золотом и прозрачной ювелирной эмалью рубинового цвета», — говорится в описании награды.

В центральной части накладки медали — выпуклая надпись «Кемеровской области», в нижней – цифры «1943—2018», покрытые гальваническим золотом.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм. Основной фон ленты бордового цвета, в центре – чёрная полоса, по бокам от неё – полосы желтого, зеленого и черного цветов.

«Юбилейная медаль «75 лет Кемеровской области» учреждена для оценки вклада граждан, обеспечивших своим трудом, государственной, общественно-политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое развитие Кемеровской области и рост благосостояния её населения, внёсшие большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кемеровской области, а также за укрепление межнациональных отношений и заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей», — пояснили в облсовете.

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Совет народных депутатов учредил новую региональную награду — юбилейную медаль «75 лет Кемеровской области».

 

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