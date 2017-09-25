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Погода в Кузбассе на этой неделе будет с дождём и мокрым снегом

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © s15.stc.all.kpcdn.net

На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет неустойчивой и прохладной. Скажется влияние холодной арктической воздушной массы, и практически ежедневно по области будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега.

Предварительный прогноз опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

«Во вторник днём +2,+7°С с западным порывистым ветром и осадками, в ночь температура понизится до отметок -3,+2°С», — говорится в сообщении.

В среду сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, но в основном по северо-востоку области. Днём температура не превысит отметок плюс 3-8, северо-восточный ветер будет усиливаться до 13 м/с. В ночные часы температура около нуля.

В четверг характер погоды существенно не изменится, в отдельных районах области небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура останется в тех же пределах и также северо-восточный порывистый ветер.

По югу области ожидается прохождение тёплого атмосферного фронта, но особого тепла он не принесёт.

«В пятницу прогнозируем прохождение уже холодного фронта, северо-западный ветер усилится до 12-17 м/с, температура в тех же пределах: днем +2,+7°С, ночью -3,+2°С. Осадки от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега», — уточнили в метеослужбе.

Выходные дни на этой неделе ожидаются прохладными и пасмурными.

В субботу днём продолжится влияние холодного фронта, температура не превысит отметок 1-6 выше нуля, в ночные часы будет в пределах -4,+1°С. В большинстве районов области небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и порывистый западный ветер.

В воскресенье днём плюс 2-7, ночью -4,+1°С, ветер западный с порывами до 14 м/с. По северу области небольшие осадки.

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На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет неустойчивой и прохладной. Скажется влияние холодной арктической воздушной массы, и практически ежедневно по области будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега.

 

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