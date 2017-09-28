Зарплата кузбасских медиков будет повышена с 1 октября

Вместе с повышением заработной платы медицинским работникам одновременно вводится новая система оплаты труда, которая предусматривает смещение акцента на гарантированную часть оплаты труда.

О реальной ситуации по оплате труда медицинских работников с 1 октября рассказала член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Ирина Синицына.

«С 1 октября этого года произойдет повышение зарплаты медицинским работникам в Кузбассе. На эти цели выделены соответствующие денежные средства из регионального бюджета и фонда ОМС», — сообщила она.

На сессии депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области, которая состоялась 20 сентября, приняты поправки в региональный бюджет, предусматривающие повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе медицинским работникам.

В системе ОМС также заложены необходимые денежные средства на повышение оплаты труда медикам за счет увеличения стоимости тарифов за оказанные медицинские услуги.

В положении о новой системе оплаты труда четко прописано, что заработная плата работников не может быть ниже той, которая была до введения новой системы оплаты труда.

«Заработная плата непременно будет повышена с 1 октября у всех медиков в Кемеровской области, но вместе с тем, нужно понимать, что речь идет о повышении средней заработной платы согласно указу президента РФ. Об этом неоднократно сообщалось на различных встречах, совещаниях с медицинскими работниками региона, в том числе, и с врачами скорой помощи», — заключила Ирина Синицына.