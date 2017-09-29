Пчёлы против мёда: жители Кузбасса высмеяли антиугольные митинги

Жители Кузбасса единодушно признали, что угольная отрасль — основа экономики и стабильности региона, и в этой сфере у каждого работает половина знакомых, а выступать против добычи «чёрного золота» сродни выражению «пчёлы против мёда».

Такое мнение кузбассовцы высказали в интернете по поводу «противоугольных митингов», о которых накануне писали некоторые сайты. «МедиаКузбасс» собрал самые яркие комментарии.

«У нас половина деревни работает на угольном разрезе. Мой муж — открытчик получает около 50 тысяч рублей. Если бы не предприятие, как бы мы жили? И именно на разрезах и шахтах зарабатывают нормальные деньги большинство моих знакомых. Раз уж природа наградила наш регион углём, глупо отказываться от возможностей заработка и выступать против базовой отрасли региона», — отмечает Мария.

Кемеровскую область невозможно представить без углепрома, подчёркивают жители. Прозвучало в комментариях и выражение, давно ставшее фразеологизмом: «Уголь — это богатство Кузбасса!!!».

«Кузбасс всегда был угольным краем. Люди работают, семьи содержат, я не эгоист и думаю о других. Здесь же люди думают лишь о себе», — пишет Сергей Захаров, упрекая неназванных организаторов митинга, которых «сегодня разрезы, а завтра автомобили не устроят».

Другой комментатор, Геннадий, обратил внимание на цели и мотивы митингующих. «Кто из митингантов думал о народе? Знаю я, на чём строится этот активизм! На политике и на шкурных интересах! Кто-то раздувает частные интересы и вовлекает в политические игры. Кто-то всегда за здравый кипиш и зарабатывает на подобных митингах. А народу просто нужны возможности заработать. И прежде всего нормальные деньги можно получать в Кузбассе, работая на угольных предприятиях или смежных с углепромом», — пишет он.

Сомнения вызвали и преувеличенные масштабы акции, и подготовка к митингу. «Люди якобы с разных мест приехали, а стоят с одинаковыми по стилю изготовления плакатами... Плакаты ещё эти — пришли якобы с разных деревень, а плакаты „одной рукой“ рисовали», — отмечают жители.

Большинство комментаторов отмечает, что в подобных акциях никогда не участвуют те, кто сам или чьи родственники работают на шахтах и разрезах.

«Нелогично пилить сук, на котором сидишь, с которого сам кормишь свою семью... Нормальные люди работу работают», — пишут кузбассовцы.

В отзывах на саму акцию протеста жители области назвали её детским садом, бредом, маразмом, шизофренией и призвали устроителей подобных мероприятий «думать не только о себе, но и о будущем», в том числе о детях, которые, возможно, будут кормить свои семьи этим же трудом.

«А 600 новых рабочих мест одну меня радует? Я, например, рада, что моему сыну-выпускнику не придётся уезжать из дома — покорять столицу. Он и в Кузбассе сможет реализоваться и получать достойную зарплату. На разрезе Кийзасский вообще средняя зарплата 60 тысяч!», — поделилась мнением Надежда.

«Шахты и разрезы — это то, чем живут некоторые регионы в нашей стране. Вот сейчас совсем не время, чтобы останавливать угольную промышленность. Давайте уж следом и металлургию прикроем, оборонку свернём? Это ведь все взаимосвязанные вещи», — пишет пользователь под ником Сосед.

Ранее ситуацию с антиугольными выступлениями «МедиаКузбассу» прокомментировал один из самых известных кузбасских угольщиков — Герой Труда России, депутат Государственной Думы РФ, шахтёр с 30-летним стажем Владимир Мельник. Он подтвердил, что никто из шахтёрских коллективов, и, тем более, из семей горняков, не был на этих митингах и не поддерживает их.

По его словам, угольная промышленность — основа экономики Кузбасса, имеющая огромное значение и для развития всей страны. Разного рода акции протеста, по его мнению, происходят именно сейчас, потому что Россия вступает в предвыборный период, «и кому-то очень нужно раскачать ситуацию».