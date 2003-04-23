В ходе исследовательской работы в архиве (г.Подольск Московской области) были установлены ветераны Карельского фронта, представленные к боевым наградам, но по различным причинам их не получившие

В связи с этим в администрацию области обратился Совет ветеранов Карельского фронта с просьбой сделать обращение через средства массовой информации для розыска родственников этих бойцов.

Адреса родственников многих из них могут находиться в районах нашей области так как в 1943 году она была выделена из состава Новосибирской области.

По результатам поиска просим дать ответ Совету ветеранов Карельского фронта: 121099, Москва, Смоленская набережная, 5, телефон 244-78-40, секретарь совета Г.А.Кондратенко, Е-mail dimapoisk@fromru.com.

Список бойцов Карельского фронта:

Ефрейтор Кукшинов Хаджи 1892 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 42 г. Новосибирским РВК. Военный адрес родных: Новосибирская область, Харчинский р-н с.Зимники.

Рядовой Нелюб Иван Филлипович 1896 г.р., 53 артполк СД призван в 1941 г. Барсакским РВК Новосибирской обл. Военный адрес родных: Новосибирская область, Барсакский р-н, д.Бердовка.

Ст. лейтенант Мерцалов Алексей Николаевич 1914 г.р., 132 с.п. 27 СД. Военный адрес родных: Новосибирская область, Топкинский р-н, д.Осипова Гора.

Рядовой Ростов Василий Иванович 1897 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 1942 г. Новосибирским РВК. Военный адрес родных: Новосибирская область, Верхильинский р-н, д.Тихоново.

Рядовой Забелин Павел Осипович 1893 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 1942 г. Гурьевским РВК Новосибирской области. Военный адрес родных: Новосибирская область, Гурьевский р-н, Борт-Рудлик (так в архивных документах).

Ефрейтор Федосеев Григорий Александрович 1918 г.р., 239 с.п. 27СД призван в 1942 г. Коченевским РВК Новосибирской области. Военный адрес родных: Новосибирская область, Коченевский р-н, с.Чик.

Мл. сержант Антонов Николай Михайлович 1904 г.р., 345 с.п. 27СД. Адрес родных: Новосибирская область, Марианский р-н, Тоигульский с/с, с.Тожуки.

Рядовой Часовских Иван Никитович 1907 г.р., 239 с.п. 27СД. Адрес родных: Новосибирской область, Коченевский р-н, пос.Конопляново (Коноплево).

Рядовой Попелишко Захар Моисеевич 1901 г.р., 239 с.п. 27СД. Адрес родных: Новосибирская область, Кожевниковский р-н, д.Хмеленка.

Лейтенант Таску Томас Петрович 1916 г.р., 132 стрелковый полк 27СД, финн из Ленинградской области, Парг(ч)оловский р-н, родные могли проживать в Новосибирской области.