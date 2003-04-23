Газеты и интернет
Радио
2°C, ясно
Войти на сайт

В ходе исследовательской работы в архиве (г.Подольск Московской области) были установлены ветераны Карельского фронта, представленные к боевым наградам, но по различным причинам их не получившие

Опубликовано , 1 146 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

Последние новости:

В связи с этим в администрацию области обратился Совет ветеранов Карельского фронта с просьбой сделать обращение через средства массовой информации для розыска родственников этих бойцов.

Адреса родственников многих из них могут находиться в районах нашей области так как в 1943 году она была выделена из состава Новосибирской области.

По результатам поиска просим дать ответ Совету ветеранов Карельского фронта: 121099, Москва, Смоленская набережная, 5, телефон 244-78-40, секретарь совета Г.А.Кондратенко, Е-mail dimapoisk@fromru.com.

Список бойцов Карельского фронта:

Ефрейтор Кукшинов Хаджи 1892 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 42 г. Новосибирским РВК. Военный адрес родных: Новосибирская область, Харчинский р-н с.Зимники.

Рядовой Нелюб Иван Филлипович 1896 г.р., 53 артполк СД призван в 1941 г. Барсакским РВК Новосибирской обл. Военный адрес родных: Новосибирская область, Барсакский р-н, д.Бердовка.

Ст. лейтенант Мерцалов Алексей Николаевич 1914 г.р., 132 с.п. 27 СД. Военный адрес родных: Новосибирская область, Топкинский р-н, д.Осипова Гора.

Рядовой Ростов Василий Иванович 1897 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 1942 г. Новосибирским РВК. Военный адрес родных: Новосибирская область, Верхильинский р-н, д.Тихоново.

Рядовой Забелин Павел Осипович 1893 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 1942 г. Гурьевским РВК Новосибирской области. Военный адрес родных: Новосибирская область, Гурьевский р-н, Борт-Рудлик (так в архивных документах).

Ефрейтор Федосеев Григорий Александрович 1918 г.р., 239 с.п. 27СД призван в 1942 г. Коченевским РВК Новосибирской области. Военный адрес родных: Новосибирская область, Коченевский р-н, с.Чик.

Мл. сержант Антонов Николай Михайлович 1904 г.р., 345 с.п. 27СД. Адрес родных: Новосибирская область, Марианский р-н, Тоигульский с/с, с.Тожуки.

Рядовой Часовских Иван Никитович 1907 г.р., 239 с.п. 27СД. Адрес родных: Новосибирской область, Коченевский р-н, пос.Конопляново (Коноплево).

Рядовой Попелишко Захар Моисеевич 1901 г.р., 239 с.п. 27СД. Адрес родных: Новосибирская область, Кожевниковский р-н, д.Хмеленка.

Лейтенант Таску Томас Петрович 1916 г.р., 132 стрелковый полк 27СД, финн из Ленинградской области, Парг(ч)оловский р-н, родные могли проживать в Новосибирской области.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/19304.html

В связи с этим в администрацию области обратился Совет ветеранов Карельского фронта с просьбой сделать обращение через средства массовой информации для розыска родственников этих бойцов.
Адреса родственников многих из них могут находиться в районах нашей области так как в 1943 году она была выделена из состава Новосибирской области.
По результатам поиска просим дать ответ Совету ветеранов Карельского фронта: 121099, Москва, Смоленская набережная, 5, телефон 244-78-40, секретарь совета Г.А.Кондратенко, Е-mail dimapoisk@fromru.com.
Список бойцов Карельского фронта:
Ефрейтор Кукшинов Хаджи 1892 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 42 г. Новосибирским РВК. Военный адрес родных: Новосибирская область, Харчинский р-н с.Зимники.
Рядовой Нелюб Иван Филлипович 1896 г.р., 53 артполк СД призван в 1941 г. Барсакским РВК Новосибирской обл. Военный адрес родных: Новосибирская область, Барсакский р-н, д.Бердовка.
Ст. лейтенант Мерцалов Алексей Николаевич 1914 г.р., 132 с.п. 27 СД. Военный адрес родных: Новосибирская область, Топкинский р-н, д.Осипова Гора.
Рядовой Ростов Василий Иванович 1897 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 1942 г. Новосибирским РВК. Военный адрес родных: Новосибирская область, Верхильинский р-н, д.Тихоново.
Рядовой Забелин Павел Осипович 1893 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 1942 г. Гурьевским РВК Новосибирской области. Военный адрес родных: Новосибирская область, Гурьевский р-н, Борт-Рудлик (так в архивных документах).
Ефрейтор Федосеев Григорий Александрович 1918 г.р., 239 с.п. 27СД призван в 1942 г. Коченевским РВК Новосибирской области. Военный адрес родных: Новосибирская область, Коченевский р-н, с.Чик.
Мл. сержант Антонов Николай Михайлович 1904 г.р., 345 с.п. 27СД. Адрес родных: Новосибирская область, Марианский р-н, Тоигульский с/с, с.Тожуки.
Рядовой Часовских Иван Никитович 1907 г.р., 239 с.п. 27СД. Адрес родных: Новосибирской область, Коченевский р-н, пос.Конопляново (Коноплево).
Рядовой Попелишко Захар Моисеевич 1901 г.р., 239 с.п. 27СД. Адрес родных: Новосибирская область, Кожевниковский р-н, д.Хмеленка.
Лейтенант Таску Томас Петрович 1916 г.р., 132 стрелковый полк 27СД, финн из Ленинградской области, Парг(ч)оловский р-н, родные могли проживать в Новосибирской области.

1 комментарий

  1. Рядовой Забелин Павел Осипович 1893 г.р., 53 артполк 27 СД призван в 1942 г. Гурьевским РВК Новосибирской области. Военный адрес родных: Новосибирская область, Гурьевский р-н, Борт-Рудлик (так в архивных документах) — это мой прадедушка.Когда была еще жива его дочь Забелина(Брызгалова)Анна Павловна1918 г.р ,она рассказывала,что приходило письмо из военкомата г.Гурьевска о награде за Карельский фронт , но в силу своего преклонного возраста она не смогла поехать и получить ее.Вот уже три года по крупицам мы с моей дочерью собираем информацию о наших семейных героях... и какая удача ,что мы случайно нашли ваш сайт.Спасибо ,что храните о них память!Хотелось бы получить более подробную информацию.

 

Яндекс.Новости

mnogo.media
mnogo.media

Полицейские Кузбасса накрыли подпольную нарколабораторию

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Состояние ледового покрова на реках Кузбасса оценили с воздуха

Интерфакс
Интерфакс

Шахрайчук стал новым главным тренером новокузнецкого ХК «Металлург»

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

В Кузбассе охранник избил и изнасиловал посетительницу в туалете кафе

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Синоптики Кузбасса дали прогноз на последние выходные марта

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове на проспекте Шахтёров произошло ДТП

Новости

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить