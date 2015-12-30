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Медведи на АЗС в Киселевске питаются дважды в день

Опубликовано , 1 113 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kuzbass85.ru

Власти Киселевска ответили на распоряжение губернатора Амана Тулеева обеспечить медведей, находящихся на местной автозаправке, питанием и заботой до отправки в Барнаульский зоопарк.

Как сообщает в среду департамент охраны объектов животного мира Кемеровской области со ссылкой на главу Киселевска Сергея Лаврентьева, вопросы по содержанию медведей решены.

«Созданы все условия для жизни и питания медведей. На сегодняшний день медведи привиты, здоровы. Ежедневно (два раза в день) получают полноценное питание (крупы, овощи, рыба) и чистую воду (…) Имеется заключение врача ветеринара, подтверждающее состояние медведей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на складском помещении рядом с клетками создан запас воды в бочках и корма для косолапых.

Кроме того, усилены железные конструкции клеток с медведями, а для посетителей выставлены предупреждающие таблички.

Сообщается также, что от владельца медведей потребовали обеспечить качественные условия для жизни животных, а в администрации Киселевска назначен ответственный для осуществления ежедневного контроля за условиями содержания и питания животных.

Напомним, что накануне губернатор Аман Тулеев потребовал от главы Киселевска обеспечить трех медведей, уже десять лет живущих в клетке у АЗС, необходимым питанием и охраной перед их отправкой в зоопарк Барнаула.

Медведи оказались здесь после того, как осиротели несколько лет назад. Местный предприниматель приютил трех медвежат, которые выросли и стали любимцами горожан.

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Власти Киселевска ответили на распоряжение губернатора Амана Тулеева обеспечить медведей, находящихся на местной автозаправке, питанием и заботой до отправки в Барнаульский зоопарк.

1 комментарий

  1. МедиаКузбасс!у меня вопрос...Чем питаются медведи??..Ответ помоями со школьных столовых!И вряд ли в них попадает что нибудь,кроме картофельных очистков.Почему до сих пор медведи не попали в Барнаульский зоопарк?И отчего уже не 3 ,а 2 медведя?Медведица умерла от переедания или все таки от тстощения!

 

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