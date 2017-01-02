В Новый год в Кузбассе родилось 27 мальчиков и 29 девочек

Последние новости:
До и после новогодних праздников кемеровчан ждет насыщенная культурная программа
Погода на Новый год в Кузбассе: не очень холодно, но с метелями
ГИБДД предупреждает об опасностях на дороге из-за погоды
Деды Морозы и Снегурочки попросили автолюбителей соблюдать ПДД
Аман Тулеев подвел итоги уходящего года и поздравил всех с наступающим
1 января в Кемеровской области родились 56 детей, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Больше всего детей в праздничный день родилось в Новокузнецке — 14, Кемерове — 11, Прокопьевске — 6. В Областном кемеровском перинатальном центре на свет появилось два младенца.
В сообщении отмечается, что по распоряжению губернатора Амана Тулеева все женщины, родившие детей в Новый год, получат по 10 тыс. рублей и медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой».
Областная акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе по инициативе Амана Тулеева с 2000 года. В настоящее время акция проходит пять раз в году: 8 Марта, в День защиты детей, День матери, Новый год и Рождество.
В 2016 году в Новый год в Кузбассе родилось 82 ребенка — 46 девочек и 36 мальчиков.
1 января в Кемеровской области родились 56 детей, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.