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В Новый год в Кузбассе родилось 27 мальчиков и 29 девочек

Опубликовано , 27 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © pupsek.com

1 января в Кемеровской области родились 56 детей, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Больше всего детей в праздничный день родилось в Новокузнецке — 14, Кемерове — 11, Прокопьевске — 6. В Областном кемеровском перинатальном центре на свет появилось два младенца.

В сообщении отмечается, что по распоряжению губернатора Амана Тулеева все женщины, родившие детей в Новый год, получат по 10 тыс. рублей и медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Областная акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе по инициативе Амана Тулеева с 2000 года. В настоящее время акция проходит пять раз в году: 8 Марта, в День защиты детей, День матери, Новый год и Рождество.

В 2016 году в Новый год в Кузбассе родилось 82 ребенка — 46 девочек и 36 мальчиков.

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1 января в Кемеровской области родились 56 детей, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

 

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