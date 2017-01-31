Подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы поймали в Новокузнецке

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Следственное управление СК РФ по Кемеровской области сообщает о задержании 40-летнего жителя Новокузнецка, подозреваемого в убийстве ранее пропавшей 12-летней школьницы.
Напомним, что вечером 26 января девочка собиралась поехать на автобусе в гости к старшей сестре, вышла из дома и пропала без вести. В течение нескольких дней ее круглосуточно искали следователи, полицейские, силы МЧС, служащие внутренних войск и волонтеры. Кроме того, в город Новокузнецк для оказания практической и методической помощи прибыли следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ и сотрудник ГУУР МВД России.
В итоге силовики получили информацию о возможной причастности к совершению преступления в отношении ребенка 40-летнего местного жителя.
Следователями незамедлительно провели обыски в его частном доме, где криминалисты с применением высокотехнологичной и современной техники обнаружили следы крови.
ДНК-анализ подтвердил, что обнаруженная в доме у подозреваемого кровь принадлежит пропавшей девочке. Мужчину задержали, с ним работают следователи.
«Кроме того, в ходе поисковых мероприятий обнаружено место, где предположительно, может находиться тело 12-летнего ребенка. Это вентиляционный штрек, который расположен на окраине одного из районов города Новокузнецка. В связи с труднодоступностью места следователями совместно с сотрудниками полиции и МЧС организуются технические мероприятия по его исследованию», — отмечают в ведомстве.
Как уточнили в СУСК, за это время специалисты провели огромную работу. Установили и допросили водителя и кондуктора автобуса, на котором должна была уехать девочка, возможных свидетелей преступления: таксистов и автолюбителей, проезжавших в тот отрезок времени, проверили места, где собираются подростки, осмотрели 41 дом, чердаки, подвалы, провели несколько десятков допросов, особая работа проводилась с ранее судимыми.
Следствием назначен ряд экспертиз, включая генотипоскопическую и судебно-медицинскую. В ходе предварительного расследования также будут установлены причины и условия произошедшего.
Расследование уголовного дела по статье «убийство малолетнего» продолжается.
Следственное управление СК РФ по Кемеровской области сообщает о задержании 40-летнего жителя Новокузнецка, подозреваемого в убийстве ранее пропавшей 12-летней школьницы.