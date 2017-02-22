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Управляющие компании усилят работу по уборке снега на праздниках

Опубликовано , 48 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © mzk42.ru

В праздничные дни управляющие компании в Кузбассе будут работать в усиленном режиме, сообщает региональная Госжилинспекция.

Как отмечают в ведомстве, обслуживающие жилищные организации должны оперативно локализовать последствия обильных снегопадов на доверенных территориях, привести в порядок дворы и кровли многоковартирных жилых домов, в случае необходимости к этой работе должна привлекаться и техника.

«Особое внимание управляющие организации должны уделить безопасности всех проводимых мероприятий, чтобы при очистке кровель территорий были огорожены сигнальными лентами, чтобы специалисты, которые привлекаются к данной работе, имели специальную подготовку, страховочное оборудование», — отметила начальник ГЖИ Кемеровской области Ирина Гайденко.

Кроме того, по ее словам, необходимо проконтролировать, чтобы у цоколей и подвалов жилых домов не скапливался снег и не допустить их подтопления, когда сугробы начнут таять.

ГЖИ также отмечает, что в наведении порядка на своих дворовых территориях могут поучаствовать и жители.

Управляющие организации уже размещают на подъездах жилых домов объявления о праздничных субботниках. «Весь необходимый для уборки снега инвентарь желающим предоставят», — добавили в ведомстве.

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В праздничные дни управляющие компании в Кузбассе будут работать в усиленном режиме, сообщает региональная Госжилинспекция.

 

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