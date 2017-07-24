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28 июля в двух районах Кемерова на 36 часов отключат холодную воду

Опубликовано , 123 просмотра
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © uhnow.ru

К такой мере прибегнут в рамках подготовки к зимнему сезону.

В пятницу, 28 июля, в двух района Кемерова (Центральный и Заводской) на 36 часов отключат подачу холодной воды. Временное прекращение подачи воды связано с заменой задвижек на магистральных сетях. На период ремонтных работ будет организована доставка питьевой воды цистернами – в кварталы, где располагаются отключенные дома.

«Ремонт пройдёт в два этапа: 1-я стадия проводится в Заводском районе в 4-х водопроводных камерах с 20.00 часов 28 июля (пятница) – до 08.00 часов 30 июля (воскресенье). Планируется заменить 9 единиц запорной арматуры за 36 часов; 2-я стадия проводится в Центральном и Заводском районах города в 6-ти водопроводных камерах с 20.00 часов 11 августа (пятница) – до 08.00 часов 13 августа (воскресенье). Планируется заменить 11 единиц запорной арматуры за 36 часов», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Полный список домов, которые попадут под отключение холодной воды, можно посмотреть на официальном сайте городской администрации. Также жители этих домов могут подать заявку на доставку волы в центральную диспетчерскую службу ОАО «КемВод» по телефону: 8 (3842) 36-32-12.

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http://uhnow.ru/uploads/posts/2017-01/novosti-krasnouralska-zhiteli-poselka-prigorodnogo-sidyat-bez-vody_1.jpeg

К такой мере прибегнут в рамках подготовки к зимнему сезону.

 

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