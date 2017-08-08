Синоптики объяснили, почему в Кузбассе появляются «нетипичные» облака

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Это связано с изменением общей циркуляции атмосферы.
В последнее время небо в Кузбассе изобилует нетипичными для области, но при этом невероятно красивыми облаками. В Кемеровском гидрометцентре объяснили, с чем это связано.
«С изменением общей циркуляции атмосферы, меняется и погодная обстановка, — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — Если раньше с запада на восток через нашу область постоянно смещались атлантические циклоны, то в последнее время к нам всё чаще приходит южный циклон, который сталкивается с арктической воздушной массой. Это и приводит к грозам, ливневым дождям, перепадам температур и таким облакам».
При этом собеседница издания отметила, что на этой неделе на погоду в Кузбассе влияет привычный для региона атлантический циклон. Для него характерны моросящие долговременные дожди, а не кратковременные ливневые.
Это связано с изменением общей циркуляции атмосферы.