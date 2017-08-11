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Сколько стоили бензин и дизтопливо в Кемерове в начале августа

Опубликовано , 60 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © avtosreda.ru

По цене на АИ-92 столица Кузбасса стала второй среди городов Сибири.

На 7 августа в Кемерове цены на бензины различных марок и дизельное топливо были одними из самых низких в Сибирском федеральном округе. По данным Росстата, в среднем автомобильное топливо стоило 36,34 руб., что на 62 копейки меньше среднесибирского показателя.

Так, АИ-92 в столице Кузбассе продавали за 35,48 руб. Меньше в СФО он стоил только в Горно-Алтайске – 35,03 руб. Зато в Иркутске цена на эту марку бензина достигла 38 рублей. Кемеровские автомобилисты покупали АИ-95 за 37,89 руб. С таким ценником город стал третьим в Сибири.

В начале августа в Кемерове литр «дизеля» стоил 36,43 руб. Дешевле в СФО его продавали только в Омске (36,42 руб.) и Горно-Алтайске (36,25 руб.).

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам июля Кузбасс стал вторым в Сибири по ценам на АИ-92 и дизтопливо.

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По цене на АИ-92 столица Кузбасса стала второй среди городов Сибири.

 

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