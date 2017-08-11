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Прокопчанка острым ногтем прорезала пакет пенсионерки и украла кошелёк

Опубликовано , 110 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Новокузнецке задержали 33-летнюю женщину, которая украла кошелёк у пенсионерки. Для этого злоумышленница воспользовалась своим остро заточенным ногтем.

По информации ГУ МВД по Кемеровской области, женщина приехала из Прокопьевска в соседний город, чтобы сходить на местный рынок. Там она заметила, что пожилая горожанка спрятала кошелёк в пакет. Тогда подозреваемая ногтем сделала прорезь и достала его.

Деньги в размере 3 000 рублей прокопчанка потратила на новую одежду. Документы и пустой кошелёк злоумышленница выбросила. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Кража». Ей грозит пять лет тюрьмы.

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http://gazeta.a42.ru/uploads/fd6/fd695680-7dae-11e7-9f2e-e91bcf1ecdf8.jpg

В Новокузнецке задержали 33-летнюю женщину, которая украла кошелёк у пенсионерки.

 

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