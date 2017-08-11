Прокопчанка острым ногтем прорезала пакет пенсионерки и украла кошелёк

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В Новокузнецке задержали 33-летнюю женщину, которая украла кошелёк у пенсионерки. Для этого злоумышленница воспользовалась своим остро заточенным ногтем.
По информации ГУ МВД по Кемеровской области, женщина приехала из Прокопьевска в соседний город, чтобы сходить на местный рынок. Там она заметила, что пожилая горожанка спрятала кошелёк в пакет. Тогда подозреваемая ногтем сделала прорезь и достала его.
Деньги в размере 3 000 рублей прокопчанка потратила на новую одежду. Документы и пустой кошелёк злоумышленница выбросила. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Кража». Ей грозит пять лет тюрьмы.
В Новокузнецке задержали 33-летнюю женщину, которая украла кошелёк у пенсионерки.