Газеты и интернет
Радио
11°C, ясно
Войти на сайт

Новокузнечан просят помочь в составлении «Карты активного отдыха»

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

В Новокузнецке стартовал проект по составлению «карты активного отдыха». Все желающие смогут принять участие в походах на природу в черте города.

Организатором проекта «Новокузнецк в рюкзаке» выступил центр туризма и краеведения Дворца творчества имени Крупской при поддержке компании «Русал». Чтобы стать участником, нужно организовать отдых в черте города, сделать снимок на фоне природы, разместить его на своей странице в соцсетях с указанием места и обязательно с хештегом #новокузнецкврюкзаке, получить приглашение в группу «Скалодром Бардина, 5» и получить призы.

Каждый сможет попробовать себя в роли настоящего туриста — стать героем интересных мероприятий, наполнить свои социальные странички новыми интересными фотографиями, а жизнь — яркими впечатлениями, — отметили в администрации Новокузнецка.

В мэрии добавили, что горожане, участвующие в проекте, получат годовой бесплатный абонемент на посещение скалодрома всей семьёй, приглашение на турпробы проекта «Новокузнецк в рюкзаке» и сувениры от организаторов.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/91453.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/c33/c339d220-8162-11e7-9205-533e81a01484.jpg

В Новокузнецке стартовал проект по составлению «карты активного отдыха». Все желающие смогут принять участие в походах на природу в черте города.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец солгал перед смертью, чтобы спасти бывшую жену от тюрьмы

informus.ru
informus.ru

В Кемерове грабитель ударил пенсионерку бутылкой по голове

VSЁ42
VSЁ42

В Новокузнецке без вести пропал 61-летний мужчина

riarealty.ru
riarealty.ru

Более 455 тысяч кв м жилья построено в Кузбассе за 7 месяцев

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове перекроют сквозной проезд по Сосновому бульвару

VSЁ42
VSЁ42

Сотрудник кузбасской колонии ответит за оскорбление полицейского

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить