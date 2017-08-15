Новокузнечан просят помочь в составлении «Карты активного отдыха»

В Новокузнецке стартовал проект по составлению «карты активного отдыха». Все желающие смогут принять участие в походах на природу в черте города.

Организатором проекта «Новокузнецк в рюкзаке» выступил центр туризма и краеведения Дворца творчества имени Крупской при поддержке компании «Русал». Чтобы стать участником, нужно организовать отдых в черте города, сделать снимок на фоне природы, разместить его на своей странице в соцсетях с указанием места и обязательно с хештегом #новокузнецкврюкзаке, получить приглашение в группу «Скалодром Бардина, 5» и получить призы.

Каждый сможет попробовать себя в роли настоящего туриста — стать героем интересных мероприятий, наполнить свои социальные странички новыми интересными фотографиями, а жизнь — яркими впечатлениями, — отметили в администрации Новокузнецка.

В мэрии добавили, что горожане, участвующие в проекте, получат годовой бесплатный абонемент на посещение скалодрома всей семьёй, приглашение на турпробы проекта «Новокузнецк в рюкзаке» и сувениры от организаторов.