В сентябре в Кузбассе запустят завод по выращиванию форели

В предприятие инвестировали 1,7 миллиарда рублей.

20 сентября в городе Юрга Кемеровской области запустят завод по выращиванию радужной форели. Предприятие станет первым в Сибири, где специалисты будут заниматься выращиванием рыбы с помощью системы замкнутого водоснабжения. В конце года завод планирует выпустить первую продукцию.

Заместитель председателя комитета ГД РФ по энергетике, председатель общественно-делового Совета по направлению «Моногорода» Дмитрий Исламов отметил, что аналогов такого предприятия в Сибири пока нет, – рассказал Исламов на пресс-конферении, которая была проходила в Новокузнецке и была посвящена развитию моногородов.

В рамках первого этапа ввода завода в эксплуатацию будет создано 128 рабочих мест. В завод инвестировали 1,7 миллиарда рублей.

В конце 2017 – начале 2018 года планируется запуск второй очереди завода.