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В сентябре в Кузбассе запустят завод по выращиванию форели

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Артур Хлопотин, Комсомольская правда в Кузбассе

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Фото © srv3.lookmy.info

В предприятие инвестировали 1,7 миллиарда рублей.

20 сентября в городе Юрга Кемеровской области запустят завод по выращиванию радужной форели. Предприятие станет первым в Сибири, где специалисты будут заниматься выращиванием рыбы с помощью системы замкнутого водоснабжения. В конце года завод планирует выпустить первую продукцию.

Заместитель председателя комитета ГД РФ по энергетике, председатель общественно-делового Совета по направлению «Моногорода» Дмитрий Исламов отметил, что аналогов такого предприятия в Сибири пока нет, – рассказал Исламов на пресс-конферении, которая была проходила в Новокузнецке и была посвящена развитию моногородов.

В рамках первого этапа ввода завода в эксплуатацию будет создано 128 рабочих мест. В завод инвестировали 1,7 миллиарда рублей.

В конце 2017 – начале 2018 года планируется запуск второй очереди завода.

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http://srv3.lookmy.info/portal/4nAlbum/album/21528/_userfiles/forel-3.jpg

В предприятие инвестировали 1,7 миллиарда рублей.

 

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