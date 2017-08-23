В сентябре в Кузбассе запустят завод по выращиванию форели

Последние новости:
Житель Лондона получал штрафы ГИБДД из-за фальшивых прав кемеровчанина
Ещё два кузбасских производителя начали шить школьную форму
Депутат Госдумы предложил перенести столицу России в Кузбасс
Первую очередь шахты «Увальная» сдали к Дню шахтёра в Новокузнецком районе
Жители Новокузнецка в интернете выбирают дороги для ремонта
В предприятие инвестировали 1,7 миллиарда рублей.
20 сентября в городе Юрга Кемеровской области запустят завод по выращиванию радужной форели. Предприятие станет первым в Сибири, где специалисты будут заниматься выращиванием рыбы с помощью системы замкнутого водоснабжения. В конце года завод планирует выпустить первую продукцию.
Заместитель председателя комитета ГД РФ по энергетике, председатель общественно-делового Совета по направлению «Моногорода» Дмитрий Исламов отметил, что аналогов такого предприятия в Сибири пока нет, – рассказал Исламов на пресс-конферении, которая была проходила в Новокузнецке и была посвящена развитию моногородов.
В рамках первого этапа ввода завода в эксплуатацию будет создано 128 рабочих мест. В завод инвестировали 1,7 миллиарда рублей.
В конце 2017 – начале 2018 года планируется запуск второй очереди завода.
В предприятие инвестировали 1,7 миллиарда рублей.