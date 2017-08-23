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Депутат Госдумы предложил перенести столицу России в Кузбасс

Опубликовано , 90 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

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Фото © er.ru

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин поддержал идею переноса столицы России. По его словам, хорошим вариантом мог бы стать Новокузнецк.

«Сегодня День государственного флага. И кажется неслучайным, что именно сейчас вновь вспыхнула дискуссия, где должен стоять главный флаг нашего с вами государства. Перенос российской столицы — очень интересная тема. В головах российских граждан и в общественной дискуссии она существует очень давно. Всем ведь очевидны проблемы Москвы: вопреки расхожей шутке, она вовсе не резиновая. В Москву продолжают тянуться деньги, люди, машины, корпорации, а расти-то ей уже некуда», — написал в Facebook Антон Горелкин.

Депутат добавил, что среди его коллег также есть сторонники переноса столицы. Например, Владимир Жириновский предложил присмотреться к Магадану. Антон Горелкин отметил, что Магадан как раз находится практически на широте Москвы.

Другим вариантом, по его словам, мог бы стать Новосибирск, который «практически географический центр государства». Благодаря переносу столицы в Новосибирск крупные транспортные потоки были бы направлены внутрь страны, а не к её окраине. Это стало бы мощным стимулом к развитию внутренних территорий.

«Если не нравится Новосибирск — пожалуйста, наш кузбасский Новокузнецк. Город с богатой историей, старинной крепостью, огромным потенциалом. Рядом — рекреационная зона Горной Шории с популярным Шерегешем. И мэр в Кузне энергичный, дельный, со столичными заботами, я считаю, справится», — высказал ещё одно предложение депутат.

В то же время Антон Горелкин выразил сомнение, что в обозримом будущем такие перемены произойдут. Однако он отметил, что Москва сейчас является самым комфортным городом для проживания в России, несмотря на огромные пробки. Поэтому, считает депутат, можно было бы перенести в Сибирь или на Дальний Восток отдельный государственный институт, например, Госдуму.

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Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин поддержал идею переноса столицы России. По его словам, хорошим вариантом мог бы стать Новокузнецк.

 

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