Илья Середюк поздравил ветеранов угольной отрасли с Днём Шахтёра

В ДК шахтёров Илья Середюк поздравил ветеранов угольной отрасли с приближающимся праздником. Горнякам, находящимся на заслуженном отдыхе, вручили благодарственные письма администрации города Кемерово и Кемеровского городского Совета народных депутатов.

В преддверии 70-летия празднования Дня шахтёра, а город Кемерово ещё отмечает и 110-летний юбилей открытия Кемеровского рудника, очень приятно поздравить ветеранов угольной промышленности, тех, кто работал и создавал экономику Кузбасса и Кемерова. Хочется пожелать всем шахтёрам и всем, кто связан с угольной промышленностью, здоровья, счастья, благополучия и мира, — отметил глава города Илья Середюк.

На площадке рядом с домом культуры гостей встречал «Творческий Арбат», а на открытой сцене выступили певцы. Праздник завершился большим концертом при участии творческих коллективов города.

Отмечается, что на территории Рудничного района Кемерова действовали шахты «Центральная», «Северная» и «Бутовская».