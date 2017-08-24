Четыре кузбасские компании отметили на карте крупнейших угольных предприятий

К 70-летию Дня шахтёра заработал познавательный интернет-проект «Уголь России». На карту крупнейших угольных предприятий страны попали четыре компании Кузбасса.

Карту можно увидеть на сайте уголь-россии.рф, который посвящён и 295-летию с начала угледобычи в России. На портале можно увидеть кузбасские компании «СДС-уголь», «Распадская», «Мечел», «Стройсервис».

Кроме того, на сайте можно узнать о становлении и развитии отрасли, о специфике труда горняков, о шахтёрских династиях и предстоящих мероприятиях. Также можно пройти тест на знание работы шахтёров.

В администрации области уточнили, что данный проект был реализован при поддержке Министерства энергетики России.