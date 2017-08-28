В Кузбассе за полгода выявили более 400 000 фальшивых рублей

В Кемеровской области за шесть месяцев кредитные организации и подразделения Банка России нашли 109 поддельных банкнот.Общая сумма фальшивых денег составила 419 000 рублей.

Как сообщили в кемеровском отделении Сибирского ГУ Банка России, за год количество поддельных банкнот выросло на 42. Кузбассовцев просят внимательнее относиться к полученным деньгам и проверять на них защитные элементы — лучше 5–6.

Если возникают сомнения насчёт подлинности купюры, стоит обратиться в банк для проведения экспертизы.