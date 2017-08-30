В Кемерове приступили к съёмкам психологического триллера Misery

Последние новости:
В Ленинском районе перекроют дорогу из-за строительства теплотрассы
Громкая музыка диджея негативно действовала на пищеварение кузбассовцев
В Кузбассе попросили запретить показ фильма «Матильда»
В Кузбассе за полгода выявили более 400 000 фальшивых рублей
В Ленинске-Кузнецком открыли памятник императору Николаю II
В Кемерове снимают короткометражный триллер Misery, повествующий о героине по имени Алиса, которая в поездке попадает в сложную ситуацию. Съёмками кинокартины занимается кемеровское творческое объединение RevoltArt.
Действие фильма уже сняли на территории Поднебесных Зубьев. Съёмочная группа уже вернулась в родной город и весь август занимается съёмками в Кемерове. О сложностях, с которыми группа сталкивается в процессе, а также новостях проекта ребята рассказывают в официальной группе «ВКонтакте».
В центре событий короткометражки находится девушка Алиса. Она отправляется в путешествие, которое оборачивается рядом неприятностей для неё. В частности, она встречается со странным человеком, который устроил игру «кошки-мышки». Вся концепция фильма завязана на чувстве страха, которые преследует людей в момент неопределённости. Более подробно сюжет режиссёр фильма раскрывать не стал.
К слову, в Сети уже появились первые кадры со съёмочных площадок. Кроме того, создатели кино то и дело выкладывают в группе видеозаписи бэкстейджей.
Отметим, что в прошлом году кемеровское творческое объединение RevoltArt занималось производством фильма-катастрофы «Машина судного дня».
В Кемерове снимают короткометражный триллер Misery, повествующий о героине по имени Алиса, которая в поездке попадает в сложную ситуацию.