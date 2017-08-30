В Кемерове приступили к съёмкам психологического триллера Misery

В Кемерове снимают короткометражный триллер Misery, повествующий о героине по имени Алиса, которая в поездке попадает в сложную ситуацию. Съёмками кинокартины занимается кемеровское творческое объединение RevoltArt.

Действие фильма уже сняли на территории Поднебесных Зубьев. Съёмочная группа уже вернулась в родной город и весь август занимается съёмками в Кемерове. О сложностях, с которыми группа сталкивается в процессе, а также новостях проекта ребята рассказывают в официальной группе «ВКонтакте».

В центре событий короткометражки находится девушка Алиса. Она отправляется в путешествие, которое оборачивается рядом неприятностей для неё. В частности, она встречается со странным человеком, который устроил игру «кошки-мышки». Вся концепция фильма завязана на чувстве страха, которые преследует людей в момент неопределённости. Более подробно сюжет режиссёр фильма раскрывать не стал.

К слову, в Сети уже появились первые кадры со съёмочных площадок. Кроме того, создатели кино то и дело выкладывают в группе видеозаписи бэкстейджей.

Отметим, что в прошлом году кемеровское творческое объединение RevoltArt занималось производством фильма-катастрофы «Машина судного дня».