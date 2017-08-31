В последний день лета Кемерово окутал радиационный туман

Густую пелену тумана местные жители заметили на окраине города утром, 31 августа.

В четверг, 31 августа, на окраине Кемерова местные жители заметили густую пелену тумана. Как оказалось, столицу региона окутал радиационный туман.

«Данный туман не имеет ничего общего с распадом атомов, однако его действительно называют «радиационным». Такой туман возникает из-за охлаждения нагревшейся днём почвы. Вчера днём в Кемерове воздух местами прогрелся до +27 °C, а ночью столбик термометра опустился до +6°C, +11°C. Из-за отсутствия ветра и повышенной влажности образовался густой туман», — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам собеседницы, ничего не обычного в природном явлении нет. Туман в городе наблюдаются уже несколько дней.