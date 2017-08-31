Газеты и интернет
Радио
8°C, туманно
Войти на сайт

В последний день лета Кемерово окутал радиационный туман

Опубликовано , 120 просмотров
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

Последние новости:

Фото © i.sibdepo.ru

Густую пелену тумана местные жители заметили на окраине города утром, 31 августа.

В четверг, 31 августа, на окраине Кемерова местные жители заметили густую пелену тумана. Как оказалось, столицу региона окутал радиационный туман.

«Данный туман не имеет ничего общего с распадом атомов, однако его действительно называют «радиационным». Такой туман возникает из-за охлаждения нагревшейся днём почвы. Вчера днём в Кемерове воздух местами прогрелся до +27 °C, а ночью столбик термометра опустился до +6°C, +11°C. Из-за отсутствия ветра и повышенной влажности образовался густой туман», — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам собеседницы, ничего не обычного в природном явлении нет. Туман в городе наблюдаются уже несколько дней.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/91715.html

http://i.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/08/EH_2bPq8mBg-400x269.jpg?x98359

Густую пелену тумана местные жители заметили на окраине города утром, 31 августа.

 

Яндекс.Новости

news.newnn.ru
news.newnn.ru

На Кузбассе приставы арестовали автомобиль, насмерть сбивший девушку

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Мысковчанин заплатит штраф за «отрубленную голову»

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Названы лидеры по рождаемости среди регионов Сибири

Газета Кемерова
Газета Кемерова

«Бывалый» кузбассовец отправил друга на тот свет при помощи кувалды

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове Mercedes врезался в забор детского сада

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Очевидцы сообщают о кровавом ЧП в микрорайоне ФПК в Кемерове

Экология

Сентябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить