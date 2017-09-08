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В Шерегеше выпал первый снег. Курорт готовится к сезону

Опубликовано , 90 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Сегодня, 8 сентября, в горах Шерегеша выпал первый в этом году снег. Фотографии, на которых запечатлено это событие, опубликованы в социальных сетях очевидцами.

«У нас нет метеостанции в Шерегеше, но стоит сказать, что для этого района характерно выпадение снега раньше, чем везде. Ведь это горный район, контрасты температур наблюдаются более резкие. В Таштаголе снег не отмечался. По всему региону прошли довольно сильные осадки в виде дождя, особенно по югу области: в пределах 12-14 миллиметров. Облачность в регионе не дала высыпать снегу», — рассказала «Газете Кемерова» представитель Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Отмечается, что в прошлом году первый снег в регионе выпал 8 октября, а снежный покров установился уже с 12 по 15 октября. При этом сентябрь был аномально жарким, что не позволило природе как следует подготовиться к зиме.

Как писала «Газета Кемерова», ближайшие дни будут довольно прохладными. По словам синоптиков, ожидаются заморозки до -3. Но уже в воскресенье, 10 сентября, ожидается прохождение тёплого фронта.

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Сегодня, 8 сентября, в горах Шерегеша выпал первый в этом году снег. Фотографии, на которых запечатлено это событие, опубликованы в социальных сетях очевидцами.

 

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